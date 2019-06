Expoziţia „Lumea lui Banksy”, deschisă la Paris

Expoziţia „The World of Banksy”, amenajată în spaţiul de 1.200 de metri pătraţi de la Lafayette-Drouot în Paris, reuneşte 42 de fresce reconstituite în mărime naturală de zeci de graficieni, precum şi 51 de opere originale semnate de artistul stradal Banksy şi este deschisă până la 31 iulie, potrivit Le Figaro.

Artiştii stradali, care au vrut să rămână anonimi, au lucrat împreună timp de 30 de zile. Cele 51 de opere ale artistului provin din colecţii particulare.

„Dacă sunteţi murdari, nesemnificativi şi fără dragoste, şobolanii sunt singurul vostru model de referinţă”, poate fi citit la intrare, unde au fost recopiate fraze pronunţate de cel care a uimit lumea artei după autodistrugerea „Girl With Balloon”, una dintre operele sale vândute pentru 1,2 milioane de euro.

În această expoziţie din arondismentul 9 al Parisului, vizitatorii trebuie să urmărească paşii imprimaţi pe podea pentru a se întoarce la suprafaţă, după ce au descoperit la fiecare etaj temele predilecte ale graficianului britanic.

Anticonformism, anticonsumerism, împotriva sistemului, pacifism sunt cauzele pe care le apără prin şabloanele sale care abundă de ironie subtilă şi provocatoare. „Este o şansă să poţi admira aceste opere de stradă regrupate aici, căci ele sunt menite să fie efemere”, a declarat un vizitator. „Nu ştiam că a făcut atâtea printuri şi tablouri”, a adăugat el.

„Este puţin contradictoriu pentru un artist care critică lumea artei şi a consumerismului să expună şi să ne facă să plătim”, a spus o vizitatoare care a plătit 14 euro biletul de intrare.

Banksy, ca întotdeauna, nu se află la originea acestei expoziţii. „Pentru un grafician, succesul comercial este o dovadă de eşec”, declară el adesea.

Pe site-ul său, artistul precizează de altfel că nu aprobă nicio iniţiativă care să prezinte lucrările sale. El nu îşi dă niciodată consimţământul, admiţând în ciuda tuturor pe pagina sa de Instagram că nu este „cea mai bună persoană care să se plângă de oamenii care publică imagini fără consimţământ”.

În expoziţie, operele sunt aşezate după locul unde au fost găsite picturile originale. Aceasta permite refacerea parcursului artistului, precum şi modul în care îşi adaptează arta la decorul urban pe care îl pictează.

Graffiti-ul pictat iniţial pe uşa de ieşire de la Sala Bataclan în memoria celor care au murit pe 13 noiembrie 2015 reprezintă o tânără tristă, cu capul aplecat.

Printre ale lucrări expuse se află: „Gangsta Rat”, precum şi „Consumer Jesus” şi „Toxic Mary”. „Kissing Coppers”, care ilustrează faimosul sărut dintre doi poliţişti britanici, dar şi „Turf War” în care Winston Churchill este transformat într-un simbol punk. „Waiting in Vain” şi „The street is in play”, realizate la New York, „No Ball Game” şi „Slave Labour” de la Londra, pot fi văzute în expoziţie.