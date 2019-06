Expoziţia lui Remus Ţiplea s-a deschis cu succes la Cluj

Marţi, 4 iunie 2019, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), fotograful Remus Ţiplea şi-a expus câteva din fotografiile care fac parte din proiectul “Dumnezeul meu”, referitor la confesiunile religioase din arealul Ţării Oaşului.

Ţiplea şi-a prezentat albumul “Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă româno-engleză cu text pentru fiecare capitol scris de către Mihaela Grigorean, proiect realizat sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare şi a Consiliului Judeţean Satu Mare în anul 2018 şi lansat în toamna anului trecut în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, acesta fiind cel mai mare festival german de fotografie.

Expoziţia a fost moderată de Călin Ilea, reprezentant al TIFF, în prezenţa unui public numeros. La eveniment au fost prezenţi printre alţii Tudor Giurgiu – iniţiatorul şi preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), Ana Morodan – cea mai cunoscută bloggeriţă din ţară, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Vasile Corpodean – managerul Şcolii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj, Frantz Felix – preot romano-catolic, mass-media clujeană, fotografi şi prieteni ai artistului.

Relaţia cu divinitatea şi măsura în care dimensiunea spirituală influenţează evoluţia socială este una dintre temele intens explorate la cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

Expoziţia are loc în perioada 31.05.2019 – 9.06.2019, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.