Expo Industry Satu Mare revine cu cea de-a III-a ediţie



Motto-ul din acest an al evenimentului: Industria 4.0 – este la Satu Mare

Dacă e vară, evenimentele de tip Expo sunt pe val! Da, Expo Industry Satu Mare revine cu cea de-a III-a ediţie pentru sătmăreni, aducând noutăţi şi expozanţi care mai de care mai interesanţi.

Aşa cum sigur ştiţi deja, Expo Industry Satu Mare este organizat sub egida SkyLine Events, fiind un eveniment important în rândul expozanţilor dintre cele mai importante industrii, ce se va desfăşura anul acesta în perioada 3-6 august, în Grădina Romei din Satu Mare.

“Cu cea de-a III-a ediţie ne-am propus să oferim, ca şi până acum, cadru profesional şi oportunitate de interconectare şi socializare între expozanţi, precum şi între expozanţi şi public. Este întotdeauna o plăcere să fim promotorii şi susţinătorii profesioniştilor din diferite domenii, producătorilor autohtoni care ştiu să aducă plus-valoare comunităţii sătmărene şi societăţii în care îşi desfăşoară activitatea”, spune ing. Bura-Maksay István-Péter – organizator.

Închegarea relaţiilor profesionale între profesionişti, la nivel judeţean, este un aspect întotdeauna primordial, mai ales când vine vorba de susţinerea reciprocă a companiilor locale.

Importanţa evenimentelor de acest gen vizează industriile din diferite domenii ce îşi desfăşoară activitatea în judeţul nostru, care de altfel este un punct important pe harta României, Satu Mare aflându-se la graniţa cu alte două ţări din Europa.

“Schimbările constante din industriile precum cea de fabricare a mobilei, a textilelor, industria auto etc. ne determină an de an să ne dezvoltăm şi transformăm pentru a ţine pasul cu lumea şi tehnologia de pretutindeni. Poziţionarea noastră într-o zonă geografică extrem de avantajoasă din prisma localizării, precum şi din pricina infrastructurii şi a capacităţii forţei de muncă extraordinare ne ajută an de an să creştem şi să găzduim noi companii multinaţionale globale.”, mai spune organizatorul Expo Industry Satu Mare.

Cu siguranţă nu vă spunem nicio noutate cu faptul că şi în acest an expozanţii vor oferi noi oportunităţi în materie de cariere pentru cei interesaţi, promovându-şi locurile de muncă disponibile, facilitând recrutarea directă.

Ca întotdeauna, se pregăteşte şi un program cultural-artistic aparte, inclusiv concerte, DJ, precum şi recitaluri rock şi blues, dar şi muzică populară şi de petrecere pentru iubitorii genurilor, fiind alături formaţii româneşti şi maghiare deopotrivă.

Programul cultural-artistic a evenimentului:

3 august

• 18.00-20.00 – DJ – Retro Mix

• 20.00-22.00 – DJ – KPop&Asia

• 22.00-23.30 – DJ Mentol – Artist Untold

4 august

• 18.00-18.45 – Parada Modei By D’or

• 19.00-19.45 – Ansamblu Folcloric GESO

• 20.00-20.45 – Whatever Penguins

• 21.00-21.45 – Xáná

• 22.00-23.30 – Paul Ciuci-Compact

5 august

• 18.00-18.15 – Basile Vanessa Joice

• 18.20-18.50 – Arny

• 19.00-19.20 – Lara Pfau

• 19.25-19.45 – Alexandra Sorian

• 20.00-20.45 – Hey Roop

• 21.00-21.45 – Sylvia by Dj Rymno

• 22.00-23.30 – Spitalul de Urgenţă

6 august

• 17.00-17.45 – Henrik

• 18.00-18.45 – Szandi

• 19.00-19.45 – Harkai Réka

• 20.00-20.45 – Boci

• 21.00-21.45 – Nagy Norbert – Cinema

• 22.00-23.30 – Pataki Művek

Date despre eveniment

Locaţia evenimentului: Satu Mare, Grădina Romei

Când se va desfăşura: 3-6 august 2023

Deschidere oficială: 3 august 2023, ora 15.00

Conferinţa Industry 4.0: la data de 4 august 2023 , începând cu ora 13.00

Tematica este: Robotica , IT&AI (2024-2030) , HR , Marketing

Program Expo: zilnic intre orele 13-22

Partenerii evenimentului: Somipress Romania, ContiTech Fluid Automotive Romania, Romica TIE Group, M Sys, Alu Menziken, Carel Woodworks, Technosam, Zauner Romania, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare.

Companiile interesate să participe în calitate de expozanţi sau alte tipuri de parteneriat-promovare, pot contacta pe organizatorul principal al evenimentului, pe dl. Bura-Maksay István-Péter, la numărul de telefon 0744-977-846 sau la adresa de e-mail bura.istvan1975@gmail.com pentru alte informaţii şi detalii.