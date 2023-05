Experţii ONU estimează o creştere economică globală sub nivelul anterior pandemiei

Creşterea economică la nivel mondial va fi, potrivit estimărilor, de 2,3% în 2023, iar calculele pentru anul 2024 indică o creştere de 2,5%, corectată în scădere cu 0,2%, ritmul de creştere rămânând sub nivelul anterior pandemiei, arată un raport al Naţiunilor Unite.

Potrivit unui raport elaborat de către Departamentul ONU privind Afaceri Economice şi Sociale, în 2023, pe plan global, creşterea economică va fi de 2,3%, cu 0,4% în plus faţă de prognoza din ianuarie. Pentru 2024, este anticipată o creştere economică de 2,5%, ajustată în scădere cu 0,2%, informează agenţia Reuters.

„În pofida datelor în creştere, ritmul creşterii economice este cu mult sub nivelul mediu de 3,1%, înregistrat în două decenii înaintea pandemiei”, arată Raportul despre Situaţia Economică a Lumii şi Perspectivele.

Datele Naţiunilor Unite sunt sub nivelul estimat de Fondul Monetar Internaţional (FMI), care anticipează pentru anul 2023 o creştere de 2,9% pe plan mondial (în scădere de la 3,4% în 2022) şi de 3,1% în 2024.

Potrivit raportului ONU, perspectivele economice s-au îmbunătăţit în Statele Unite, Uniunea Europeană şi China, dar „pentru multe naţiuni în dezvoltare, perspectivele de creştere economică s-au deteriorat, în contextul înăspririi condiţiilor de creditare şi majorării costurilor finanţărilor externe”. Statele Unite ar urma să înregistreze o creştere economică de 1,1% în 2023, în plus cu 0,4% comparativ cu prognoza din ianuarie, iar Uniunea Europeană probabil va avea o creştere a valorii PIB-ului de 0,9% în 2023, în plus cu 0,2%. China ar urma să înregistreze o creştere de 5,3% anul acesta, în plus faţă de estimările anterioare de 4,8%.

„Naţiunile slab dezvoltate vor avea o creştere medie de 4,1% în 2023 şi de 5,2% în 2024, cu mult sub ţinta de 7% fixată în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă”, subliniază raportul ONU.