Experţii au descoperit sub „Natură moartă cu fructe şi castane” un portret de femeie

Muzeul „Van Gogh” din Amsterdam a anunţat, săptămâna trecută, că a identificat un tablou dintr-un muzeu din San Francisco, Statele Unite, ca fiind una dintre operele celebrului pictor olandez. După doi ani de cercetări, experţii au constatat că sub „Natură moartă cu fructe şi castane/ Still Life with Fruit and Chestnuts” este pictat un portret de femeie.

Pânza, intitulată „Natură moartă cu fructe şi castane”, a fost oferită muzeului din San Francisco în 1960 de particulari. Ea nu figura totuşi în catalogul operelor artistului, mai mulţi experţi fiind sceptici în privinţa autenticităţii ei.

„La sfârşitul anului trecut, experţi de la Muzeul „Van Gogh” au atribuit un tablou din colecţia Fine Arts a Muzeului din San Francisco” lui Vincent Van Gogh, a declarat, pentru AFP, Milou Bollen, unul dintre purtătorii de cuvânt ai muzeului olandez. „S-a pus întotdeauna întrebarea dacă pictura a fost realizată sau nu de Van Gogh”, a adăugat ea.

În cursul cercetărilor lor, experţii Muzeului „Van Gogh” au avut surpriza de a descoperi un alt tablou sub cel cu natura moartă: portretul unei femei. „Vincent Van Gogh reutiliza pânzele sale din lipsă de bani”, a explicat Milou Bollen.

Muzeul de Arte Frumoase din San Francisco nu a comentat acest anunţ. Pe site-ul instituţiei, este prezentată o pictură ca fiind realizată de Van Gogh, în special cunoscut pentru reprezentările sale cu floarea soarelui şi nopţi înstelate.

Potrivit ziarului olandez De Volkskrant, „Natură moartă cu fructe şi castane” ar fi fost pictat la Paris, în toamna lui 1886. Tabloul ar fi aparţinut mamei pictorului francez Emile Bernard, prieten al lui Van Gogh.

În fiecare an, Muzeului „Van Gogh” i se solicită examinarea a 200 de opere pentru a determina dacă au fost realizate de maestrul olandez. În total, din 1988, 14 opere au fost adăugate listei oficiale a lucrărilor sale, potrivit De Volkskrant.