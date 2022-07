Experienţă inedită în Lituania a unui grup de elevi şi profesori de la Şcoala Gimnazială Halmeu

În al doilea semestru al anului şcolar ce tocmai s-a încheiat, elevii Şcolii Gimnaziale Halmeu au avut parte de o mulţime de activităţi pe plan local, dar şi o bogată reprezentare în programele europene Erasmus Plus. Odată cu reluarea mobilităţilor, după ridicarea restricţiilor de deplasare post pandemice, aceştia s-au întâlnit cu partenerii lor din programul „Learning for My Future” („Învăţ pentru Viitorul Meu”) în Cehia, Spania şi în Lituania.

La recenta mobilitate, organizată în Lituania, în perioada 30 mai – 3 iunie 2022, un grup de patru elevi de clasa a VI-a: Ignat Hermina, Csinos Michelle, Zaharia Larisa şi Onica Marcu, au fost însoţiţi de două cadre didactice: Istrate Petru, profesor de istorie-geografie şi Ferne Daniel, profesor de limba engleză. Elevii s-au pregătit exemplar pentru această călătorie, îndrumaţi şi de profesoara Oros Copelia, care a avut rol de iniţiator şi coordonator de programe europene din Şcoala Gimnazială Halmeu.

Prima călătorie cu avionul a elevilor

Călătoria în sine a fost una de deschidere de orizonturi şi expunere la o parte din ceea ce înseamnă lumea largă pentru aceşti tineri. Experienţa primului zbor cu avionul pentru unii elevi, şi chiar prezenţa în trei capitale europene a fost o lecţie în sine iar sentimentul exprimat de unul dintre participanţi este izbitor despre efectul acestei mobilităţi. „Imaginaţi-vă, domnule diriginte, că deşi nu am văzut niciodată capitala noastră, Bucureşti, prin această deplasare, am văzut trei capitale europene: Budapesta, Varşovia şi Vilnius.”

Activităţile din Lituania

În Lituania, atât elevii cât şi cadrele didactice au avut parte de o primire prietenoasă şi foarte ospitalieră atât la şcoală cât şi elevii în familiile unde au fost găzduiţi regeşte.

Pe parcursul săptămânii, elevii au învăţat despre modalităţile prin care putem să susţinem viitorul omenirii prin unele schimbări de atitudini şi practici individuale. În cadrul sesiunii de prezentări „One Step Towards Healthy Living” („Un prim pas spre o viaţă sănătoasă”), elevul Onica Marcu a susţinut un referat pe tema importanţa schimbării obiceiurilor nesănătoase referitoare la alimentaţie şi sedentarism. Înlocuirea băuturilor carbogazoase cu apa, a gustărilor procesate cu legume şi fructe şi a timpului petrecut în mediul virtual cu practicarea unui sport sau hobby în natură. Eleva Ignat Hermina a adus în discuţie educaţia relevantă, adică cea care vine cu aplicaţii practice cu impact pe termen îndelungat. La categoria gătitului unei mese tradiţionale, echipa din Halmeu a ales mămăliga, pe care elevele Csinos Michelle şi Zaharia Larisa, în calitate de bucătari şef şi Ignat Hermina şi Onica Marcu asistenţi, au pregătit-o din ingrediente tradiţionale, cu făină măcinată la moara locală, cu slănină românească afumată şi brânză de oaie frământată ca pe vremuri. Bucatele tuturor ţărilor au avut pe lângă scopul de degustare reciprocă şi unul caritabil, deoarece câte şase porţii din fiecare ţară au fost donate unei cantine ce hrăneşte ocazional unele persoane în dificultate din acea comunitate.

Activităţile ample s-au încheiat cu vizitare lacului Vistys pe graniţa cu enclava rusă Kaliningrad. Toţi participanţii s-au întors spre ţările lor cu amintiri de neuitat, prietenii şi legături profesionale cu partenerii acestui program.

Un al doilea program, denumit „Sustainable Development” („Dezvoltare Sustenabilă”), are ca scop îndrumarea şi instruirea elevilor din Turcia, Italia, Croaţia, Ungaria, Lituania şi România în atingerea mai multor ţinte de interes global care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru toţi oamenii.

Acreditare Erasmus

Şcoala Gimnazială Halmeu a primit acreditarea Erasmus prin intermediul căreia i se facilitează accesarea programelor de schimburi de experienţă, în cadrul acestui program, atât al elevilor cât şi al profesorilor cu parteneri din şcoli europene. Eforturile cadrelor didactice vor continua şi peste vară deoarece vor pregăti întâlnirea din Octombrie organizată în România la Halmeu care sperăm să aibă succes.

Informaţiile ne-au fost transmise de profesorul Daniel Ferne.