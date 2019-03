Experienţa de neuitat din Cipru a patru elevi de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu

În perioada 13-17 martie 2019, în Cipru s-a desfăşurat Conferinţa europeană de matematică ”Euromath” şi Conferinţa Europeană de matematică şi aplicaţii ale matematicii în ştiinţe ”Euroscience” 2019.

Au colaborat şi cercetători de la C.E.R.N. (Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare) care dispune de cel mai mare accelerator de particule din lume şi unde s-a pus de curând în evidenţă particula Higgs, precum şi de la Institutul Naţional de Neurologie şi Genetică din Cipru cu aplicaţii ale matematicii în fizică şi medicină.

Participanţi

Au participat peste 600 de tineri şi profesori din peste 20 de ţări de pe trei continente.

Din România au participat o echipă de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Bucureşti (gimnaziu) şi două echipe de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare (liceu). Din Satu Mare au participat şi au susţinut comunicări elevii: Brănişteanu Bogdan, Feher Darius, Arteni Dan şi Podină Tudor. Ei au fost însoţiţi de dr. Gheorghe Miclăuş, profesor coordonator.

Lucrările susţinute

Liceenii sătmăreni activează în Centrul de Excelenţă şi au prezentat două conferinţe de câte 20 de minute.

Astfel, Brănişteanu Bogdan şi Feher Darius au prezentat lucrarea intitulată „The area of surfaces which are bounded by the Black Hole functions”. Ei calculează aria unor suprafeţe mărginite de funcţii de tip Gaură Neagră cu ajutorul funcţiei zeta a lui Riemann, punând astfel în evidenţă o interpretare geometrică a unor sume infinite (neintuitive). Clasa acestor funcţii a fost prezentată pentru prima dată la Euromath 2011 la Atena de Paul-Trifu Lucian, azi cercetător la Cambridge University şi Antonescu Mihai, azi conducător de echipă de cercetare în Silicon Valley, atunci elevi în clasa a XII-a.

Echipa formată din Arteni Dan şi Podină Tudor a prezentat conferinţa „Some infinite products”. În opinia lor, a calcula produsul unui număr infinit de numere este ceva misterios şi intrigant. Cum poţi să înmulţeşti o infinitate de numere şi care este rezultatul? Folosind ingenios proprietăţile de monotonie ale unor funcţii, ei reuşesc să calculeze astfel de produse şi fac generalizări interesante.

Conferinţele lor au stârnit interes din partea multor profesori şi tineri, discuţiile continuând pe holuri, la masă şi cerându-le spre studiu aceste lucrări. De altfel, lucrările vor fi publicate pe site-ul conferinţei după ce vor fi analizate de un comitet internaţional.

Organizatori şi scop

Conferinţa este organizată anual, fiind patronată de Societatea Europeană de Matematică CERN, precum şi de Institutul de Neurologie şi Genetică din Cipru. (Anul trecut a avut loc în Polonia la Cracovia).

Anul acesta, conferinţa s-a desfăşurat în „Pantheon Hall” din satul de vacanţă „Aliathon” din Paphos şi a ţinut trei zile (şi trei nopţi), în cinci săli în paralel. A fost organizată pe trei niveluri: gimnaziu (10-14 ani), liceu (15-18 ani) şi studenţi (inclusiv doctoranzi).

Scopul ei este de a încuraja tinerii cercetători din domeniul matematicii şi a multiplelor ei aplicaţii şi de a face posibile legături şi schimb de idei între tineri.

Impresiile sătmărenilor

Bogdan Brănişteanu: Participarea la Euromath 2019 a fost una dintre cele mai plăcute experienţe pe care le-am avut în anii de liceu. A fost o plăcere să fiu înconjurat doar de persoane care se dedică studiului matematicii şi al altor ştiinţe. Am participat la numeroase conferinţe care m-au uimit prin conexiunile de informaţii prezentate, ca de exemplu, un proiect care a făcut legătura între matematică şi fotbal, două dintre pasiunile mele.

Cea mai mare provocare a acestei conferinţe a fost prezentarea proiectului realizat de mine şi de colegul meu, Darius Feher, în faţa unei numeroase audienţe. Pot să spun că ne-am descurcat foarte bine, fiind prima activitate de acest gen şi nivel din viaţa noastră. Cei din asistenţă au fost foarte încântaţi şi şi-au exprimat dorinţa de a studia şi ei funcţiile de tip „gaură neagră”.

Le mulţumim sponsorilor şi domnului diriginte fiindcă ne-au oferit această excelentă oportunitate de dezvoltare personală şi totodată o mini-vacanţă superbă.

Darius Feher: Participarea la conferinţa europeană de matematică “Euromath” a reprezentat o provocare pentru fiecare dintre noi, în urma căreia am câştigat experienţă în a prezenta lucrările matematice pregătite, despre funcţiile de tip “Gaură neagră” şi produse infinite. Totodată, am descoperit noi aplicaţii ale matematicii în domenii precum : astronomie, criptografie, medicină, sport şi multe altele. Pe durata conferinţei, am participat la numeroase workshop-uri şi am avut ocazia de a discuta şi a schimba impresii cu matematicieni din alte ţări precum: Grecia, Rusia, Suedia, Iran, Cipru şi altele. Cei prezenţi la prezentarea proiectelor noastre s-au declarat foarte interesaţi şi ne-au adresat întrebări interesante. Odată cu participarea la aceasta conferinţă, o uşă largă ni s-a deschis, şi anume, spre cercetare în domeniul misterios al matematicii.

Dan Arteni: Fiind cea mai mare conferinţă de matematică şi ştiinţe pentru elevi din Europa, a fost o plăcere să particip. Am fost impresionat de multitudinea de proiecte ce au fost prezentate de colegii noştri din alte ţări. Însă prezentările mele favorite au fost cele ale domnului Evangelos Gazis, profesor la Universitatea Tehnică din Atena şi colaborator în proiecte de dezvoltare ale tehnologiei în domeniul radioterapiei la institutul de cercetare CERN din Geneva, Elveţia, unde cu nu mulţi ani în urmă a avut loc cea mai importantă descoperire din fizica subatomică modernă. Modul de funcţionare a acceleratoarelor de particule, teoria din spatele Modelului Standard al particulelor subatomice şi implicaţiile acceleratoarelor în fizica medicală au fost subiectele prezentate de profesorul Gazis. A fost o ocazie minunată să primim detalii şi explicaţii în legătură cu tehnologia curentă ce se află la CERN şi direcţia în care se îndreaptă viitoarele proiecte. “Cine doreşte să facă parte din echipele de cercetare de la CERN şi are capabilităţile academice necesare este binevenit”, ne-a spus profesorul Gazis.

Tudor Podină: Participarea la conferinţa Euromath 2019 a fost una dintre cele mai bune oportunităţi care ni s-a putut oferi. Am luat parte la diverse prezentări realizate de reprezentanţi ai unor institute de cercetare importante. Printre acestea se află şi prezentarea unui om de ştiinţă de la prestigiosul CERN, căruia am avut ocazia să îi adresăm personal întrebările noastre.

Cât despre prezentarea susţinută de noi, putem spune că a fost o experienţă din care am avut multe de câştigat. Probabil cea mai mare satisfacţie pe care eu şi colegul meu, Dan Arteni, am dobândit-o îşi are rădăcinile într-o conversaţie purtată cu un profesor de matematică din Grecia. El ne-a abordat cu foarte mult interes şi sinceritate spunând că nu îi vine să creadă că metoda noastră de rezolvare a problemei pe care am propus-o în prezentare nu este greşită. După mai multe explicaţii, discuţia noastră s-a încheiat cu exclamaţia „Remarcabil!” rostită de domnul profesor.

Despre Paphos şi Cipru

Paphos este un oraş în sud-vestul Ciprului, cu un aeroport internaţional impresionant şi care a fost „oraş cultural european” în 2017. Are aproximativ 40.000 de locuitori şi este cunoscut ca staţiune balneo-climatenică foarte căutată.

Cum Cipru a fost colonie Britanică până în 1960, toată lumea vorbeşte engleza. Din 2004 este membru UE şi din 2007 a adoptat euro, aşa că este în plin progres economic. Din discuţiile întâmplătoare cu care muncesc şi trăiesc acolo, am aflat că peste 10.000 de români se află în Cipru şi că se simt foarte bine.