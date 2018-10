Expediţia Hello Siberia: Bertici Attila şi Norbert au ajuns la Tallinn, la 1600 km de Satu Mare

Bertici Attila şi Norbert, tată şi fiu, doi sătmăreni care au avut curajul să viseze ceva mare, au pornit miercuri, 10 octombrie, în aventura vieţii lor. După cum ne-au relatat în cadrul unei emisiuni difuzate de Informaţia TV în preziua plecării, în cadrul expediţiei „Hello Siberia” au de gând să parcurgă

o distanţă de aproape 30.000 km (27.356 km + plimbările prin oraşe şi distanţele neprevăzute în planul iniţial), de la Satu Mare până la Vladivostok şi înapoi, doar ei doi, cu un autoturism românesc, de oraş, vechi de 12 ani.

Conform planurilor, cei doi aventurieri vor călători prin 17 ţări, pe ruta: România – Ungaria – Slovacia – Polonia – Lituania – Letonia – Rusia (o traversează în întregine de la vest până în Siberia de Est) – Mongolia – Kazahstan – Kârgâztan – Tadjikistan – (GBAO) – Uzbekistan – Georgia (Gruzia – aici ocolesc Marea Caspică) – Turcia (pe malul Mării Negre) – Bulgaria – România. Alături de faptul că cei doi sunt aventurieri, un alt motiv solid stă în spatele alegerii făcute. “Am avut două ţări care m-au fascinat întotdeauna: America, ţară în care am ajuns de mai multe ori, şi Rusia îndepărtată. E o aventură pe care prea puţini oameni şi-o asumă. Eu am şi un motiv aparte, unul mai sentimental. Bunicul meu a fost deportat după război şi a venit acasă din Siberia pe jos. I-a luat doi ani şi jumătate, dar a reuşit, drept urmare am spus că şi noi vom reuşi cu maşina”, afirmă încrezător Attila.

Maşina cu care au pornit a suferit numeroase modificări, tocmai pentru a face faţă drumurilor care o aşteaptă. Printre altele, şi scaunele din spate au fost scoase, ca cele din faţă să se poată rabata.

La plecare mulţi sătmăreni au ieşit în centrul municipiului să dea mâna cu ei şi să le ureze drum bun, printre ei fiind prezenţi şi reprezentanţii Informaţia Zilei şi ITV, sponsori ai expediţiei.

Traseul propus pentru prima zi a expediţiei a fost: România (Satu Mare) – Ungaria – Slovacia – Polonia – Lituania (Kaunas), în total 1037 kilometri – obiectiv îndeplinit. După cum ne-au informat, în Polonia au fost nevoiţi să facă o mică reparaţie la maşină. În prima fază au încercat singuri, dar în cele din urmă au fost nevoiţi să apeleze la un service auto, unde mecanicul, văzând că se află în expediţie, le-a efectuat lucrarea pe gratis.

Joi după masa, băieţii ne-au informat că au trecut graniţa Letoniei şi se aflau în Riga, în capitală, la o distanţă de circa 300 km de obiectivul zilei: Tallinn, capitala Estoniei. Ultima informaţie am primit de la ei în jurul orei 21, când au trecut graniţa Estoniei, pe întuneric, după ce au parcurs 1.500 km. Tallinn se află la 1.600 km de Satu Mare, iar ultima parte a traseului de ieri au parcurs-o pe malul Mării Baltice.

Azi, spre miezul zilei preconizează să treacă graniţa Rusiei, iar după masa vor să ajungă la Sankt Petersburg, unde probabil că vor petrece încă o zi.