Expediția Hello Siberia a ajuns din nou cu bine în Europa

După revizia tehnică periodică efectuată la Ulan-Ude, NEO a fost revizuit încă o dată și de Serghei, în Novosibirsk.

Concluzia: „Serghei a verificat până la ultimul șurub de pe NEO, vorba samsarilor: nu bate, nu troncăne nimic, nici după -60 de grade Celsius și drumurile infernale din Yakutia. Sub bara din față s-a adunat nisip și gheață, așa că băieții au dat-o jos și e curată și acolo. Schimbăm uleiul și filtrele și mâine pornim spre orașul Omsk!” Înainte de a ajunge la Novosibirsk, din cauza viscolului infernal, s-au mai oprit la un hotel: „după 600 de kilometri am ajuns în orașul Kemerovo. Pe tot drumul ăsta am văzut ce se vede și în poze (ceață, viscol, vizibilitate de 3-5 metri). Am venit 10 ore numai în viscol și drumuri blocate de zăpadă. Au mai rămas până la Novosibirsk 250 de kilometri pe care îi vom parcurge mâine (luni, 20.01), pur și simplu nu am mai vrut să riscăm pe întuneric”. Iar această decizie s-a dovedit a fi una foarte înțeleaptă, reușind astfel să prevină o catastrofă, căci, în ceața și furtuna de zăpadă, în seara respectivă, la câțiva km de Novosibirsk a avut loc un carambol, în care ar fi intrat și ei din plin. Dar totul e bine, când se termină cu bine!

La Krasnoiarsk nici urmă de viscol, ba chiar și zăpadă abia a mai era pe drum. Însă, situația nu este la fel de roză peste tot. Abia au ieșit din oraș, s-au trezit pe un uriaș patinoar liniar, care se numește șosea, și care nu a fost presărată cu niciun fel de antiderapant. După ce au părăsit regiunea Yakutia, au ieșit din zona frigului polar. De atunci condițiile meteo variază de la o zonă la alta, temperaturile din timpul zilei variază de la -3 la -30 grade C, dar după cum spun soții Bertici, parcă deja s-au obișnuit cu frigul. Mașini cu numere de înmatriculare din Europa nu au întâlnit pe drum, dar români au găsit peste tot în Rusia și peste tot au fost primiți ca vechi prieteni.

Marți au ajuns în orașul Tyumen, iar miercuri la Ekaterinburg. Mesajul serii respective: „Mâine trecem munții Ural și ajungem în Europa! Conform calculelor noastre dacă totul merge bine cu ajutorul lui Dumnezeu ajungem în România (Satu Mare) săptămâna viitoare marți-miercuri-joi. Dar vă ținem la curent…”

Ieri, după un drum dificil de 11 ore, cu viscol, au trecut Uralul și au ajuns pe tărâm european, iar seara, la hotelul din Perm, iată de ce surpriză au avut parte: „Cât de prietenoși sunt rușii? Alexander și prietena lui au văzut mașina noastră în fața hotelului, au întrebat de la recepție cine este cu Dacia, au bătut la ușa camerei noastre și în două minute ne-am împrietenit. A insistat să mai rămânem 2-3 zile în Perm să fim musafirii lui. Din păcate noi nu mai putem rămâne, trebuie să ne întoarcem acasă, ne-am înțeles că oricum, în septembrie ne întoarcem în Perm când vom veni în expediția cu grupul. Alexander este un Off-roader adevărat, are o fabrică de echipamente pentru Off-Road!”