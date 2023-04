Experienţă interesantă în Moldova pentru Anghel Cardoş şi Cătălin Makove

Anghel Cardoş de la Friends Gym Satu Mareeste printre puţinii oameni de sport din judeţul Satu Mare care ne oferă rezultatele de la diferite turnee indiferent de cum sunt ele, bune sau rele. Acesta ne-a contactat să ne spună ce s-a întâmplat la gala de la Chişinău, Republica Moldova, eveniment pe care l-am anunţat şi în paginile cotidianului Informaţia Zilei.

“A fost o gală super profesionistă, exact cum mă aşteptam, cu luptători foarte buni. Am ajuns cu peripeţii la Chişinău, din cauza vremii, iar odată ajunşi în sală am fost evacuaţi timp de o oră pentru că a fost o alarmă falsă cu bomba”, ne-a spus luptătorul sătmărean.

Astfel, Cătălin Makove a avut un meci cu Adrian Ciobanu (Republica Moldova), la categoria 71 de kilograme. “Adversarul a început bine, dar Cătălin a revenit şi a făcut o primă repriză foarte bună. În a doua a căutat să-l pună la pământ, moldoveanul refuzând lupta. În repriza a treia, Cătălin l-a pus la pământ, moldoveanul a fost numărat. Surprinzător, arbitrii au trimis meciul în runda extra, după care, tot surprinzător, l-au dat învingător pe moldovean… Toţi de acolo au fost surprinşi! Important pentru moralul lui Cătălin a fost că toată lumea l-a felicitat, iar alte porţi i s-au deschis după prestaţia din Moldova”, ne povesteşte Anghel Cardoş.

Anghel a făcut parte dintr-un turneu de 4 la 77 de kilograme. În primul meci l-a înfruntat pe localnicul Artiom Livadari. “Meciul a început bine, dar am fost lovit cu un genunchi în gură după stop. Am resimţit această lovitură după care arbitrul nici măcar nu l-a avertizat. În repriza a doua am fost lovit la fel cu un cot cap şi nu s-a luat nicio decizie… Repriza a treia a fost de uzură, amândoi punctând. Artiom a fost văzut de arbitri drept câştigător al meciului. Ulterior, el a câştigat piramida”, ne mai spune Anghel. Acesta ţine să mulţumească sponsorilor care sunt alături de echipa sa, printre ei: Alberto Nervo, Radu Bud, Ovidiu Pop.