Examen de competenţe de limbă engleză la Colegiul Naţional „Doamna Stanca”

Vineri, 31 martie 2017, la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” Satu Mare s-au desfăşurat un târg de carte şi o masă rotundă pe tema lecturii în engleză, ne face cunoscut profesoara Anişoara Irime.



Târgul de carte a fost organizat în colaborare cu Veronica Marcu, reprezentanta editurii USBORNE, Cluj-Napoca. Cu acest prilej, elevii colegiului au achiziţionat cărţi în limba engleză beneficiind de o reducere de 1£. Ei au utilizat cupoanele de reducere primite în prealabil, comandând cărţi sub îndrumarea profesorilor de limba engleză.

Tot în acea zi, a avut loc o masă rotundă, cu 20 de elevi participanţi, care au discutat despre plăcerea de a citi în limba engleză şi au desfăşurat activităţi care le-a solicitat creativitatea. Fiecare elev a adus cu el cartea preferată în limba engleză pe care a descris-o şi a recomandat-o celorlalţi elevi participanţi. Toate discuţiile şi activităţile s-au desfăşurat în limba engleză.

Am mai aflat că, sâmbătă, 1 martie 2017, pentru prima dată, în Colegiul Naţional „Doamna Stanca” Satu Mare va avea loc examenul LCCI, Jet Set 5 (B2), certificat internaţional valabil toată viaţa. Acest certificat echivalează examenul de competenţe cu nivel B2 şi va certifica, pentru toată durata vieţii, cunoştinţele de limbă engleză. Aceste cunoştinţe le pot fi de folos tinerilor în activităţile pe care le vor desfăşura sau pentru a echivala examene la facultate. Examenul este organizat de Bridge Language House Satu Mare.

Colegiul Naţional „Doamna Stanca” are 11 candidaţi iar cinci candidaţi provin de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc”. Examenul va începe la ora 9.