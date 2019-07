Evrei hasidici din New York, în vizită la sinagoga din Satu Mare

Un grup de 18 evrei ultra-ortodocşi (hasidici), locuitori ai cartierului Brooklyn din New York, Statele Unite ale Americii, a ajuns zilele trecute la Satu Mare. Vizita face parte dintr-un tur de 10 zile pe care grupul îl face prin ţările europene în care au trăit comunităţi evreieşti.

Unul dintre vizitatori s-a născut la Satu Mare şi spune că a vizitat Cimitirul Evreiesc unde este îngropată o parte a familiei sale.

“Noi suntem adepţii lui Teitelbaum Joel care a fost rabin în Satu Mare şi care s-a mutat apoi în New York. Acum avem un alt rabin în New York. Am vizitat cimitirul unde sunt îngropaţi bunicii care au trăit la Satu Mare înainte de război. Am venit să văd locul în care a trăit familia mea. Mama mea, surorile şi verişoarele ei sunt încă în viaţă şi locuiesc acum în New York. Toţi s-au refugiat în perioada comunismului.”

Nelipsit de pe lista obiectivelor de vizitat în municipiul Satu Mare a fost Templul Mare. Sinagoga de pe strada Decebal, cum mai este denumit Templul, este un lăcaş de cult evreiesc şi a fost construită între anii 1889-1892. În Sinagogă vizitatorii ne-au arătat o fotografie care îl reprezenta pe rabinul Teitelbaum din Satu Mare în momentul în care a fost eliberat din mâinile naziştilor: “În cinstea acestui eveniment rabinul a organizat o petrecere anuală. Noi respectăm această tradiţie şi în cartierul newyorkez Brooklyn, unde într-o sală foarte mare sărbătorim eliberarea lui Teitelbaum.”

În România, excursioniştii au făcut un popas şi la Sighet. Evreul cu origini sătmărene spune că a mai fost în România în perioada comunistă:

“Am fost în Sighet pentru că stră-străbunicul meu a fost rabin acolo. Am mai vizitat Satu Mare în urmă cu 45 de ani împreună cu rabinul meu şi cu alţi rabini sătmăreni. Era perioada comunistă. Mi-a fost teamă să vin în acest oraş, dar ştiam că Dumnezeu şi rabinii sătmăreni ne vor proteja.”

Din Satu Mare, grupul a plecat spre Ungaria şi apoi spre Germania.

Evreii sătmăreni au constituit până la Holocaust una din cele mai mari comunităţi mozaice din spaţiul intracarpatic.

După război, la recens[m]ntul din 1947, în judeţul Satu Mare mai existau doar 10.591 de evrei. Restul de 14.440 au fost ucişi de naziştii lui Hitler.