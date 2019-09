Evenimentele Festivalului George Enescu

Astăzi, 6 septembrie, la Radio România Muzical şi Radio România Cultural puteţi asculta în transmisiune directă, începând cu ora 15, concertul susţinut de Ansamblul Noua Europă la Sala Radio. Sub bagheta lui José María Sánchez-Verdú, formaţia va oferi lucrări semnate de Carlos Boccadoro, Peter Adriaansz, Adrian Pop şi José María Sánchez-Verdú. Comentează Lucian Haralambie.

Începând cu ora 16:30 continuă transmisiunile directe, de această dată cu seria ‘Recitaluri şi Concerte Camerale’ de la Ateneul Român. Orchestra de Cameră a Teatrului ‘La Scala’ din Milano va concerta sub bagheta lui Wilson Hermanto, oferind lucrări precum Octuorul op. 7 de George Enescu (în versiunea pentru orchestră de coarde), Concertul pentru violoncel şi orchestră în do major de Joseph Haydn, cu Daniel Müller-Schott solist, şi Serenada pentru orchestră de coarde op. 48 de Piotr Ilici Ceaikovski. La microfon – Monica Mihalache.

Şi concertul de la ora 19:30 de la Sala Palatului va putea fi ascultat în direct la Radio România Muzical şi Radio România Cultural. Evgheni Kissin este solistul Orchestrei Naţionale a Franţei, sub bagheta lui Emmanuel Krivine. Programul este alcătuit din Poemul simfonic ‘Mazeppa’ şi Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră de Franz Liszt, finalul serii fiind dedicat Suitei simfonice ‘Tablouri într-o expoziţie’ de ModestMussorgski, în orchestraţia lui Maurice Ravel. Prezintă Andreea Kiseleff.

În seria programelor asociate festivalului are loc astăzi, 6 septembrie, lansarea volumului ‘Marina, Marina, Marina. Marina Krilovici’ de Alice Năstase Buciuta. Marina Krilovici a fost prima româncă laureată cu Premiul I la Concursul Internaţional ‘George Enescu’, în anul 1964. Biografia acesteia a fost publicată la editura ‘Cărţile Tango’, iar prefaţa a fost semnată de Luminiţa Arvunescu. Lansarea volumului are loc la ora 19:30 la standul Librăriilor Humanitas de la Sala Palatului. Vor vorbi Marina Krilovici, Alice Năstase Buciuta şi Luminiţa Arvunescu.

La Ateneul român, începând cu ora 22:30, în seria ‘Concertelor de la miezul nopţii’, Orchestra of the Age of Enlightenment, condusă de Laurence Cummings va prezenta în versiune de concert opera ‘Ifigenia în Taurida’ de Christoph Willibald Gluck. Solişti vor fi mezzosoprana Anna Caterina Antonacci în rolul principal, baritonul Christopher Maltman în ‘Oreste’, tenorul Toby Spence – ‘Pylade’ sau bas-baritonul Andrew Foster-Williams în ‘Thoas’.