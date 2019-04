Eveniment la Negreşti Oaş: Urcatu’ oilor la munte

Marţi, 30 aprilie 2019, pe strada Rozelor din Negreşti Oaş, pe dealul Abrăneşti, sute de oşeni au participat la Urcatu’ oilor la munte în Ţara Oaşului – Sâmbra oilor sau Alesul.

Acest eveniment a fost iniţiat de crescătorul de ovine Berinde Ştefan, cunoscut în zonă sub numele de Ştefanu Bodii, şi a fost organizat de acesta, în colaborare cu Primăria şi Consiliul local Negreşti-Oaş prin Casa Orăşenească de Cultură.

O importantă sărbătoare pastorală în Ţara Oaşului care are loc primăvara, odată cu renaşterea naturii, în preajma Sângeorzului şi se referă la urcarea oilor la deal şi la munte, la păşunat şi care e începutul unei vieţi trăite în peregrinare şi însingurare. Altfel bacii ştiu să cânte munţilor, alungând nimbul de dor, prin frumoase doine ciobăneşti,însoţindu-şi glasul cu tânguirile fluierelor, trăind sub semnul anotimpurilor, acestea fiind singurul calendar care le guvernează viaţa.

Mesajul primarului Aurelia Fedorca a fost:

Asta e România! România frumoasă care iubeşte, România care îşi respectă tradiţiile şi îşi cinsteşte trecutul în fiecare zi!

Pe Dâmbu lui Haşca din locul Abrăneşti am reeditat azi, pentru al doilea an consecutiv, Alesul – sărbătoarea noastră străveche care marchează începutul vieţii păstoreşti. Şi azi, ca şi acum 100 de ani, am urmat ritualul sacru al Sâmbrei aşa cum îl ştim din străbuni. Nu a lipsit mulsul oilor în ştimb şi măsurişul laptelui, sfinţirea păcurarilor şi a oilor. Toate acestea în sunet de tulnic, pentru ca însâmbratul să fie de bun augur. După ce toate acestea au fost înfăptuite, a urmat masa tradiţională pe două rânduri, cu bucatele tradiţionale aduse de sâmbraşi, acompaniată de ţâpurituri şi de ceteraşi.