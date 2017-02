Eveniment dedicat lui Constantin Brâncuşi la ICR New York

Evenimentul „Brâncuşi: Vizionarul” va fi organizat vineri, 17 februarie, la sala Auditorium a Institutului Cultural Român din New York.

Constantin Brâncuşi (n. 19 februarie 1876, Hobiţa-Peştişani, jud. Gorj – d. 16 martie 1957, Paris) este artistul care, prin viziunea sa originală şi unică şi prin tehnicile sale inovatoare, a redefinit forma şi semnificaţia sculpturii secolului XX. Opera sa a avut o influenţă decisivă atât asupra contemporanilor săi, cât şi asupra viitoarelor generaţii de artişti.

Evenimentul va include mai multe manifestări:

– „Brancusi: The Art of Carving One’s Own Image” / „Brâncuşi: arta de a-şi sculpta propria imagine”. Conferinţă susţinută în engleză de dr. Doina Lemny, istoric de artă şi curator la Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, din Paris, de care aparţine şi celebrul “L’Atelier Brancusi”;

– Prezentare de carte: „Brancusi, an Artist without Frontiers” / „Brâncuşi, un artist fără frontiere”, de Doina Lemny (Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2016);

– Proiecţia filmului documentar „Brâncuşi – L’ensemble sculptural de Târgu Jiu en Roumanie” (2012, 15 min., coordonator: Doina Lemny, imagine: Cristian Tamaş, montaj: Marius Robu, coloana sonoră: George Enescu – “Sonata nr. 3″, vioară: George Enescu, pian: Dinu Lipatti).

– Expoziţie de carte, cu volume provenind din fondul Bibliotecii ICR New York şi din colecţii private, dedicate operei şi personalităţii lui Brâncuşi, incluzând monografii şi studii critice, în engleză, română şi franceză. Expoziţia de carte va fi dublată de una de imagini ale lucrărilor lui Brâncuşi aflate în importante colecţii muzeale din SUA.

Evenimentul marchează sărbătorirea a 141 de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, şi, totodată, apropiata comemorare a 60 de ani de la dispariţia artistului.

Doina Lemny este doctor în istoria artei, muzeograf, curator şi cercetător la Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou din Paris. Este specialistă în sculptura modernă din prima jumătate a secolului XX, cu un interes deosebit pentru opera lui Brâncuşi.