Europarlamentarul Victor Negrescu: „Uniunea Europeană are nevoie de o revizuire a cadrului bugetar 2021-2027″

Europarlamentarul Victor Negrescu, membru în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a organizat astăzi, cu sprijinul Biroului Parlamentului European în România, webinarul „Bugetul european, planul de redresare şi viitorul Uniunii Europene”, în cadrul căruia au fost dezbătute cele mai recente evoluţii cu privire la adaptarea cadrului european de guvernanţă economică la provocările actuale şi viitoare.

În cadrul intervenţiei sale, eurodeputatul Victor Negrescu, în calitatea sa de raportor al Grupului S&D privind bugetul european pentru anii 2022 şi 2023, a subliniat, necesitatea unui răspuns bugetar coordonat al statelor membre la efectele cauzate de pandemia de COVID-19, inflaţia şi preţurile ridicate la energie, ţinând cont în acelaşi timp de contextul invaziei Ucrainei de către Federaţia Rusă.

„Vom încerca, la nivelul Parlamentului European, să construim un buget pe anul 2023 axat pe cetăţeni şi nevoile acestora, care să răspundă în mod adecvat provocărilor actuale. În acest sens, am identificat câteva posibile soluţii, precum optimizarea mecanismelor de redresare şi rezilienţă, o flexibilizare în ceea ce priveşte deficitul bugetar naţional aferent anului viitor, identificarea unor noi mecanisme financiare, care să răspundă actualelor provocări, precum şi salvarea banilor necheltuiţi din perioada de programare 2014-2020.

În orientările Parlamentului European pentru bugetul pe anul 2023, legislativul european solicită mai multă flexibilitate privind fondurile europene şi o evaluare pentru revizuirea cadrului bugetar european 2021-2027 pentru a face faţă efectelor crizei din Ucraina”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

În context, europarlamentarul a amintit faptul că Orientările pentru bugetul pe 2023 – Secţiunea III au fost adoptate în cursul zilei de ieri în cadrul Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European cu 32 de voturi pentru, 4 împotrivă şi 4 absenţe.

„Am reuşit de asemenea, în calitate de raportor alternativ, introducerea unei serii de amendamente foarte importante din perspectiva Grupului S&D, privind necesitatea unor măsuri concrete pentru gestionarea crizei energiei şi a preţurilor la alimente, o strategie specifică şi coerentă referitoare la seniori, importanţa constituirii mecanismului corpului medical al Uniunii Europene în cadrul mecanismului de protecţie civilă, dar şi necesitatea transformării Noului Bauhaus European într-un program pe termen lung menit să ajute la reclădirea zonelor urbane. Am inclus, din nou, o referinţă explicită la aderarea României la spaţiul Schengen.

În plus, în lumina consecinţelor conflictului din Ucraina, am cerut sprijin pentru asistenţă umanitară suplimentară, dar şi pentru statele membre şi cele din vecinătatea estică, în special Republica Moldova, care găzduiesc refugiaţi, cum este şi cazul României. Nu în ultimul rând, am reuşit să includem solicitarea ca cetăţenii proveniţi din Ucraina să poată beneficia de servicii sociale şi medicale, respectiv educaţionale, folosind fonduri europene”, a afirmat eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.

La rândul său, ministrul finanţelor, Adrian Câciu, a făcut cunoscut faptul că, la nivelul Guvernului României se lucrează la un pachet de măsuri în scopul protejării companiilor şi cetăţenilor de consecinţele inflaţiei, precum şi de cele legate de conflictul din Ucraina.

„Politicile fiscal-bugetare trebuie adaptate noilor condiţii, iar semnalul de solidaritate al Uniunii Europene în faţa provocărilor actuale este unul foarte puternic”, a declarat Adrian Câciu.

„Ţara noastră trebuie să ţină pasul şi să-şi îndeplinească obiectivele pe care şi le-a asumat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar până la finalul acestui an vom avea primele contracte semnate şi, sperăm, inclusiv primele lucrări iniţiate”, a completat şi Ramona Moldovan, director al Direcţiei Generale Management Mecanism de Redresare şi Rezilienţă din Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene.

Iliyana Tsanova, director general adjunct al DG Buget din cadrul Comisiei Europene, a anunţat că vor fi alocate fonduri suplimentare de cel puţin 500 de milioane de euro pentru atenuarea consecinţelor umanitare ale crizei din Ucraina.

„Obligaţiunile emise pentru finanţarea fondului de redresare şi rezilienţă au atras un interes foarte puternic din partea investitorilor, iar ca urmare Comisia a obţinut condiţii foarte favorabile, banii colectaţi de pe pieţe putând fi investiţi cu succes într-o recuperare comună din această criză”, a explicat Tsanova.

Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, e de părere că pandemia de COVID-19 şi criza din Ucraina au relansat conceptul de solidaritate la nivelul Uniunii Europene.

„90% dintre IMM-urile pe care le-am consultat sunt de părere că va urma o criză economică, 7 din 10 îşi restrâng activitatea, dar lucrul pozitiv este că 50% şi-au arătat disponibilitatea de a angaja refugiaţi din Ucraina”, a spus Jianu.

De asemenea, senatorul Radu Oprea, a subliniat faptul că este necesar ca România să identifice şi să profite de pe urma oportunităţilor apărute în contextul actual: „Trebuie analizată foarte serios relansarea mineritului românesc, discutând şi găsind cele mai bune soluţii în concordanţă cu politicile Uniunii Europene”.

„Din experienţa mea, atât ca raportor, cât şi ca raportor din umbră, înţeleg foarte bine cum acţiuni externe, şi din nefericire avem parte de unele serioase în acest mandat, influenţează major politicile financiare ale Uniunii Europene. Războiul din Ucraina va avea repercusiuni nu doar pentru bugetul anual, dar şi pentru alte politici financiare pe care le implementăm”, a subliniat şi europarlamentarul Karlo Ressler, raportorul pentru bugetul european aferent anului 2022.

În cadrul evenimentului a fost prezentat şi „Studiul privind viitorul buget european şi planurile de redresare şi rezilienţă”, analiză realizată de un grup de experţi cu sprijinul Parlamentului European, la solicitarea europarlamentarului Victor Negrescu.

