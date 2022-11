Europarlamentarul Victor Negrescu continuă seria întâlnirilor cu parlamentarii olandezi pentru a susţine aderarea României la spaţiul Schengen

În decursul acestei săptămâni, europarlamentarul Victor Negrescu a iniţiat o serie de întâlniri cu membrii ai Parlamentului olandez pentru a le prezenta parcursul pozitiv al României în ceea ce priveşte aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen.

În cadrul discuţiilor, eurodeputatul social-democrat a reamintit faptul că România îndeplineşte de mulţi ani toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen şi a evidenţiat rezultatele pozitive ale recentei evaluări a Comisiei Europene în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen de către ţara noastră.

“În această săptămână, am continuat discuţiile directe cu parlamentarii din Olanda cu privire la aderarea României la spaţiul Schengen.

M-am axat, în principal, pe dialogul cu membrii Comisiei de Afaceri Europene şi am discutat cu Jeroen van Wijngaarden (VVD), cel care a iniţiat rezoluţia împotriva extinderii spaţiului Schengen, şi cu Sjoerd Sjoerdsma (D66), un deputat care cunoaşte bine România şi care doreşte să iniţieze o nouă rezoluţie de sprijin pentru ţara noastră.

Ambele întâlniri au fost constructive şi mi-au permis să ofer argumente în favoarea aderării României la zona de liberă circulaţie, insistând pentru un vot anul acesta. Cred că după aceste discuţii lucrurile sunt pe o cale mai bună şi, în contextul unui raport pozitiv al noii comisii de evaluare, avem şanse reale să fim sprijiniţi de Parlamentul olandez”, a declarat eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.

Reprezentantul României în Parlamentul European a acţionat în mod constant pentru împlinirea acestui deziderat, iniţiind, anul acesta, numeroase acţiuni cu scopul de a-i convinge pe oficialii europeni să susţină România şi să se asigure că aceştia vor sprijini aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen.

„Nu este prima dată când mă implic în astfel de demersuri. În luna martie, am fost în Regatul Ţărilor de Jos şi voi merge din nou la Haga, peste o săptămână, pentru a avea întâlniri cu parlamentarii olandezi. De asemenea, am menţinut dialogul cu deputaţi din alte state membre, pentru a preîntâmpina apariţia unor noi inadvertenţe de comunicare pe această temă.

Continuăm campania #RomâniiMerităÎnSchengen şi acţiunile directe pentru realizarea acestui obiectiv central pentru România”, a precizat vicepreşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, Victor Negrescu.

În cadrul campaniei #RomâniiMerităÎnSchengen, care a fost iniţiată de europarlamentarul Victor Negrescu împreună cu Partidul Social Democrat şi PES activists România, au fost contactaţi toţi liderii europeni care pot influenţa decizia privind aderarea României la spaţiul Schengen, au fost realizate discuţii în diferite capitale europene, inclusiv în Olanda, şi au fost depuse la sediul Consiliului peste 40.000 de mesaje de susţinere din partea românilor pentru aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen. Recent, eurodeputatul român a intensificat demersurile în sprijinul acestui deziderat naţional, astfel încât, aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie să fie aprobată în unanimitate în cadrul Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne din 8-9 decembrie.