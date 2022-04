Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat sprijinul vicepreşedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, pentru realizarea transformării digitale a României şi îndeplinirea obiectivelor din PNRR

Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepreşedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situaţia proiectelor de digitalizare din România şi dificultăţile întâmpinate în a asigura accesul echitabil la noile tehnologii peste tot în Europa.



Reprezentantul României în Parlamentului European a solicitat sprijinul pentru realizarea transformării digitale a României şi îndeplinirea obiectivelor din PNRR. Europarlamentarul a propus liderului european o serie de iniţiative pe zona de educaţie digitală, stimularea antreprenoriatului şi reducerea decalajelor în domeniu.



“România are un potenţial enorm în domeniul digital, dar nu există din păcate un transfer al cunoştinţelor şi tehnologiilor dinspre mediul antreprenorial şi asociativ spre sistemul public. Din acest motiv ţara noastră a rămas în urmă în materie de e-guvernare şi competenţe digitale. Am solicitat în acest sens creşterea investiţiilor europene în domeniul digital şi o guvernanţă transparentă şi participativă a noilor tehnologii.



Pentru că digitalizarea nu trebuie să lase pe nimeni în urmă, am propus vicepreşedintelui executiv al Comisiei Europene un plan integrat pentru un acces facil şi o transformare digitală inclusivă care să genereze un impact real pozitiv în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. Un aspect important, pe care l-am subliniat, a fost legat de nevoia de a proteja minorii în spaţiul virtual şi de a creşte nivelul de competenţe, inclusiv pe zona de securitate cibernetică.



În acest sens am solicitat sprijinul doamnei comisar şi echipei Comisiei Europene pentru realizarea reformelor şi investiţiilor din zona digitală prevăzute în PNRR, dar şi implementarea în exerciţiul financiar multianual 2021-2027 a programelor europene dedicate sectorului digital.



Am prezentat, de asemenea, o serie de propuneri concrete, printre care un proiect pilot destinat dezvoltării educaţiei despre inteligenţă artificială şi robotică sau un program european pentru stimularea antreprenoriatului digital în următorii ani”, a declarat eurodeputatul român.



Victor Negrescu a câştigat, în anul 2015, premiul europarlamentarul anului la secţiunea Agenda digitală şi este nominalizat anul acesta pentru premiul europarlamentarul anului la categoria viitorul Uniunii Europene şi inovaţie. Reprezentantul României a fost raportorul Parlamentului European pentru educaţia digitală şi a obţinut zeci de milioane de euro pentru proiecte pilot dedicate dezvoltării competenţelor digitale şi accesului la noile tehnologii, adresate, în mod special, persoanelor din zonele izolate şi grupurilor vulnerabile.

