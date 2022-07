Europarlamentarul Victor Negrescu a discutat despre potenţialul României în domeniul digital cu noul emisar special al Naţiunilor Unite pentru Tehnologie

Europarlamentarul Victor Negrescu a avut, în cursul acestei săptămâni, o întâlnire cu Amandeep Singh Gill, noul emisar special al Naţiunilor Unite pentru Tehnologie, la sediul ONU din New York, în cadrul căreia au discutat despre oportunităţile şi riscurile noilor tehnologii şi perspectivele utilizării acestor instrumente în procesul educaţional, astfel încât acestea să contribuie la atingerea obiectivelor globale pentru dezvoltare durabilă, dar şi despre potenţialul României în domeniul digital.

“Am avut plăcerea să îl întâlnesc pe noul emisar special al Naţiunilor Unite pentru Tehnologie, Amandeep Singh Gill, cu care am avut un schimb de opinii despre potenţialul sectorului digital şi al noilor tehnologii.

Am discutat despre provocări, riscuri şi discrepanţele existente în ceea ce priveşte accesul şi calitatea conectivităţii la noile tehnologii, subliniind potenţialul României în acest sector, în susţinerea viitoarelor ţinte ale ONU în domeniu.

Susţin cu tărie obiectivul Secretarului General al Naţiunilor Unite de a conecta toate şcolile din lume la internet şi de a utiliza noile tehnologii digitale în scop educaţional”, a declarat eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.

Reprezentantul României în legislativul european este autorul raportului Parlamentului European pentru educaţia digitală, câştigător al premiului europarlamentarul anului la secţiunea Agenda Digitală, în anul 2015, şi autorul a numeroase proiecte pilot dedicate dezvoltării competenţelor digitale şi accesului la noile tehnologii.