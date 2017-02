Europarlamentarul român Emilian Pavel participă la Mobile World Congress în Barcelona

A fost invitat la cel mai mare eveniment ce vizează lumea digitală datorită preocupărilor sale pentru promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, a codingului, a Pieţei Unice Digitale în Europa

În perioada 28 februarie – 1 martie 2017, europarlamentarul PSD Emilian Pavel participă, la invitaţia Forumului European de discuţii pe teme digitale (European Internet Forum) şi a Asociaţiei Internaţionale GSMA ce reprezintă operatorii de telefonie mobilă, la evenimentul mondial Mobile World Congress ce are loc an de an în Barcelona.

Europarlamentarul român Emilian Pavel este preocupat atât la Bruxelles, cât şi în România, de promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, a codingului, a Pieţei Unice Digitale în Europa. Acestea şi motivele ce au constituit argumente solide pentru organizatori de a-l invita să facă parte din delegaţia Parlamentului European ce ce află zilele acestea la Barcelona pentru importantul eveniment pe plan global. Alături de Emilian Pavel participă la Mobile World Congress colegul său, Victor Negrescu.

Tema evenimentului: Următorul Element

La congresul din acest an participă peste 100.000 de delegaţi şi vizitatori din toate colţurile globului pământesc, iar tema selectată este „Următorul Element” – The Next Element.

Potrivit declaraţiei europarlamentarului PSD Emilian Pavel, „vom avea prilejul să dezbatem, dar şi să descoperim la Barcelona, modul în care tehnologiile mobile devin tot mai prezente şi esenţiale în realitatea noastră cotidiană. Vom discuta, de asemenea, în compania reprezentanţilor unor giganţi tehnologici mondiali şi a unor membri ai guvernelor din mai multe ţări despre modernizarea regulilor digitale în Europa, despre noi tehnologii, precum 5G sau Internet of Things, despre planurile Comisiei Europene de a crea o societate gigabit până în anul 2025, precum şi despre modernizarea cadrului legislativ european astfel încât să încurajăm, în toate statele membre, inovarea şi dezvoltarea de noi tehnologii”.

Emilian Pavel a mai primit invitaţia de a participa la prestigioasa serie de întâlniri intitulate „Ministerial Programme”

Europarlamentarul român Emilian Pavel a mai fost invitat de către organizatorul Mobile World Congress din Barcelona, GSMA, să ia parte la prestigioasa serie de întâlniri intitulate „Ministerial Programme”. Această serie de întâlniri se desfăşoară în acelaşi timp cu evenimentul principal, Mobile World Congress, fiind concentrată pe programe de modernizare digitală, programe conduse la nivelul ministerelor şi guvernelor la nivel mondial. „Pe parcursul acestor întâlniri vom vorbi în special despre evoluţia tehnologiei mobile şi apariţia unor noi servicii şi aplicaţii digitale, despre rolul în dezvoltarea economică şi politicile de care avem nevoie pentru a acompania şi a încuraja aceste progrese tehnologice şi a le face cât mai uşor accesibile cetăţenilor”, ne-a decarat europarlamentarul PSD Emilian Pavel.

