„Europa devine centrul global al cocainei”, avertizează presa europeană

După intensa campanie împotriva „azilelor groazei”, după nenorocirea de la Crevedia, începe o nouă operaţiune specială: lupta împotriva drogurilor. De fapt, împotriva drogaţilor.



Semnalul a fost dat de tragicul accident în care un şofer drogat, băiat de bani gata, a omorât pe stradă doi tineri. Cazul nu este izolat. Zi de zi sunt depistaţi în trafic şoferi drogaţi, sau şi beţi şi drogaţi. Dar culmea culmilor a fost depistarea unui poliţist în uniformă, prins în timp ce vindea plicuţele de droguri într-un cartier din Braşov. Nu ar trebui să fie nimeni şocat pentru că fără complicitatea poliţiei nu se pot manifesta nici prostituatele pe străzi, nici nu se pot vinde droguri aproape la vedere, în baruri şi la spectacolele stradale organizate parcă pentru a ajuta mafia drogurilor.

La fel de prompt, ca în cazul azilelor groazei din oraşul Voluntari şi a exploziei de la Crevedia, primul ministru a anunţat că se vor înăspri controalele. Fără să piardă vremea, Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Interne să iniţieze un proiect de lege prin care să fie înăsprite sancţiunile pentru persoanele prinse băute sau drogate care se urcă la volan.

Puţini politicieni se pot lăuda cu un stil de conducere original ca Marcel Ciolacu. Strategia este simplă: cum apare o problemă imediat institui echipe mixte de control şi promiţi să iei măsuri să nu se mai întâmple. În cazul azilelor de bătrâni se anunţă condiţii foarte stricte. Nu se vor putea înfiinţa decât după nişte criterii drastice. Să vedem cine le va putea îndeplini, că bani nu prea sunt şi fără bani nu se prea pot face lucruri măreţe.

În urma tragediei de la Crevedia, controalele au arătat că peste tot în ţară sunt amplasate cazane cu gaz lichefiat la distanţe foarte mici faţă de clădiri. Normele sunt de vină. Deci trebuie schimbate. Poate că mult mai eficientă ar fi fost dacă se schimba conducerea agenţiei responsabilă cu autorizarea cazanelor sub presiune. Şefa Ioana Timofte, spunem din nou, are 11.000 de euro pe lună. A auzit cineva că ar fi fost verificată agenţia respectivă? Nu. Pentru că pe controlori nu are cine să-i controleze.

În ultimul caz, al drogurilor, situaţia este ceva mai complicată. Nu este suficient să fie înăsprite sancţiunilor. Aici „înăsprirea” nu poate opri fenomenul.

După o simplă trecere în revistă a presei europene ne putem face o imagine a dezvoltării explozive a pieţei de droguri în Europa. Iar România simte în cazul acesta din plin că, totuşi, este o ţară europeană. „Europa a devenit centrul global al drogurilor” avertizează majoritatea ziarelor europene.

Potrivit unui raport ONU, poarta principală de intrare a cocainei în Europa este portul Anvers, urmate de porturile Rotterdam şi Hamburg.

Zilnic se confiscă mai multă cocaină decât pot arde cuptoarele speciale de distrugere a lor, cu o capacitate de ardere de o tonă, o tonă şi jumătate pe zi.

Începând din anul 2019 în Europa se consfiscă mai multă cocaină decât în SUA. În vama Anvers în anul 2022 s-au confiscat 110 tone de droguri, un nou record.

Faţă de anul 2015 producţia de cocaină din America Latină, în special din Columbia, Bolivia şi Peru, a crescut de două ori şi jumătate. Cartelul foloseşte fondurile pentru extracţia de aur şi exploatarea pădurilor amazoniene.

Europa a devenit o piaţă mai atrăgătoare datorită puterii de cumpărare a consumatorilor. Datorită consumului mare, mafia drogurilor îşi permite să scadă preţul stradal cu până la 40%.

Şefa Europol, Catherine De Bolle, într-un interviu din Politico, spune că în apele uzate din Europa sunt detectate mai multe reziduuri de cocaină decât în orice parte a lumii. Acesta este doar începutul, avertizează ea, pentru că în următorii doi ani exporturile spre Europa vor continua să crească.

Europa, se arată într-un raport ONU, devine un hub, un punct central pentru afacerea globală cu cocaină, chiar şi pentru noile pieţe din Asia de Sud-Est şi Australia. Unul din motivele pentru care cocaina se îndreaptă spre Europa, ocolind SUA, este teama mafiei de dura Agenţie Americană Antidrog, DEA, aceasta fiind o unitate paramilitară cu care Cartelul nu vrea să se pună.

În faţa acestui flagel care loveşte Europa, primul ministru Marcel Ciolacu îi cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să propună un proiect de lege prin care celor prinşi drogaţi la volan să li se suspende permisul de conducere timp de zece ani.

Măsura asta va conduce la scăderea numărului de consumatori de droguri? Hai să fim serioşi!