Euro se pregăteşte să revină sub 4,95 lei

Leul a avut, pe 11 iulie, o evoluţie apreciativă faţă de euro pe fondul menţinerii unui apetit mai ridicat pentru risc şi cu o zi înainte de listarea la Bursa de Valori a Hidroelectrica. Tendinţa ar putea continua şi în zilele următoare iar media ar putea reveni sub 4,95 lei.

Cursul monedei unice a scăzut de la 4,9514 la 4,9501 lei, într-o şedinţă în care transferurile se efectuau în culoarul 4,948 – 4,953 lei, după ce în cursul nopţii pe pieţele asiatice a fost atins un minim de 4,945 lei.

După pauza de la începutul săptămânii, dobânzile interbancare au scăzut marţi şi au atins noi minime ale ultimului an. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,52 la 6,50%, faţă de 6,47% la începutul lui iulie trecut. Indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,61 la 6,59% comparativ cu 6,44% la sfârşitul lui iunie 2022. Indicele la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, a scăzut marţi de la 6,80 la 6,77% aproape de valoarea de la începutul lui 2022 care a fost de 6,73%.

Luni, Trezoreria s-a împrumutat cu 583,5 milioane lei pentru scadenţa octombrie 2033 la un randament mediu anual de 6,87%, astfel că 63% din necesarul brut de finanţare pentru acest an a fost acoperit.

În aşteptarea publicării datelor referitoare la nivelul inflaţiei din Statele Unite, investitorii şi-au înmulţit plasamentele în euro, care a atins un maxim al ultimelor două luni de 1,1027 dolari. În piaţa locală, cursul monedei americane a scăzut de la 4,5134 la 4,4968 lei.

Moneda elveţiană s-a apreciat până la 0,97 franci/euro şi a atins faţă de dolar cel mai ridicat nivel începând cu ianuarie 2021, investitorii căutând plasamente considerate drept sigure, astfel că media ei a urcat la 5,0982 lei.

Creşterea salariilor din Marea Britanie a apreciat lira sterlină faţă de dolar la un maxim al ultimelor 15 luni, care s-a răsfrânt şi asupra raportului euro, ceea ce a ridicat cursul ei la 5,8079 lei.

Preţul gramului de aur a crescut la 280,0090 lei, consecinţă a aprecierii metalului galben la 1.926 – 1.940 dolari/uncie.

Monedele din regiune aveau o evoluţie apreciativă. Media celei poloneze s-a întărit la 4,4426 zloţi/euro iar cea maghiară la 380,07 forinţi/euro.

Marţi, bitcoin fluctua în culoarul 30.375 – 30.650 dolari iar ether se mişca între 1.865 şi 1.889 dolari.