Eugen Tomac a demisionat din funcţia de preşedinte PMP

După rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie, Eugen Tomac şi-a anunţat demisia din funcţia depreşedintealPMP.Elaprecizatcăîşi asumă rezultatul alegerilor parlamentare, iar conducerea PMP va fi preluată de preşedintele executiv Marius Paşcan.

„Am avut în această dimineaţă o şedinţă, cu toţii ne doream mai mult, cu toţii aşteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-i informa pe colegii mei că îmi asum acest rezultat care ne nemulţumeşte, vă nemulţumeşte, dar în politică trebuie să priveşti viaţa aşa cum este şi să îţi asumi şi lucrurile care îţi plac şi cele care îţi plac mai puţin. Prin urmare, pentru că îmi asum acest rezultat, mi- am depus demisia din funcţia de preşedinte al PMP, colegul meu, preşedintele executiv Marius Paşcan să preia funcţia de preşedinte interimar al PMP”, a declarat Tomac.

De asemenea, Tomac a anunţat că va fi organizat un Congres.”Ne consultăm,în următoarea perioadă, să organizăm un nou Congres. Este o chestiune pe care trebuie să o facem, pentru că PMP este un partid care nu a greşit cu absolut nimic în toată activitatea sa parlamentară, un partid care are peste 2.000 de aleşi locali, 50 de primari, foarte mulţi viceprimari, cu un partid cu un suflu pe care l-a lăsat preşedintele Băsescu de oameni luptători, oameni care fac politică din convingere, nu din interese mărunte. Rămân implicat în viaţa partidului nostru, rămân alături de PMP, dar, în calitate de om care şi-a asumat această campanie, consider că este absolut just şi absolut corect să fac acest gest”, a menţionat Tomac.