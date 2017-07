Eugen Teodorovici este consilier onorific al premierului

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a declarant, sâmbătă, că va ocupa funcţia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose doar cât timp propunerile sale vor fi luate în considerare şi nu vor exista „fantezii” sau „ţopăieli” fiscale.

„Da, am acceptat să fiu numit consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose. Mulţi m-au întrebat de ce am acceptat o astfel de numire, mai ales după ce numele meu a fost vehiculat şi aşteptat de foarte mulţi pentru funcţii cheie în Guvern şi, în special, pentru modul (total nejustificat spun unii!) în care am fost tratat de conducerea PSD. Consider că activitatea guvernamentală trebuie să se desfăşoare cu profesionişti capabili să ia decizii corecte, la momentul oportun şi, înainte de toate, exclusiv în interesul ţării”, a declarat senatorul PSD Eugen Teodorovici, pe Facebook.

Eugen Teodorovici a afirmat că a acceptat solicitarea premierului Mihai Tudose pentru că „dovada profesionalismului trebuie arătată atunci când este nevoie”.

„Nu voi refuza niciodată o astfel de solicitare, întrucât cred că dovada profesionalismului trebuie arătată atunci când este nevoie de ea, fără a ţine cont de orgolii personale sau partinice. Nu m-am ferit să-mi asum răspunderi în momente critice – a se vedea momentul la care am preluat mandatul de ministru al Fondurilor europene şi pe cel al Finanţelor publice. Nu ezit să amintesc şi de măsurile adoptate (deşi apreciate ca fiind mult prea îndrăzneţe!) în calitate de ministru al Finanţelor şi care s-au dovedit a fi de succes”, a spus social-democratul.

Senatorul PSD a spus că „nu există nimic” care să îl facă să nu accepte o solicitare de sprijin din partea cuiva, cu atât mai mult din partea premierului, indiferent de culoarea politică a Guvernului condus de acesta.

„Traversăm o perioadă dificilă în care profesionalismul şi capacitatea de a lua decizii ar trebui să fie dominantele unei echipe guvernamentale la început de drum. Provocările care urmează mă fac să acord încredere premierului Tudose în determinarea de a schimba abordarea la nivelul echipei guvernamentale (insuficient de experimentată pentru a face faţă acestora). Dificultăţile prezentului şi provocările viitoare impun absenţa oricăror forme de amatorism, în special la nivel guvernamentale”, a afirmat Eugen Teodorovici.

Fostul ministru a susţinut că va ocupa funcţia de consilier onorific cât timp Guvernul nu va accepta „fantezi” şi „ţopăieli” fiscale.

„Voi ocupa această funcţie onorifică doar atât timp cât propunerile pe care le voi face în diferite sectoare ale economiei vor fi luate în considerare, concomitent cu neacceptarea oricăror fantezii sau ţopăieli fiscale”, a spus social-democratul.