Etapă fără surprize în Liga 4 Elite! Toate rezultatele înregistrate



Duminică s-a încheiat o etapă fără surprize în Liga 4 Elite. Favoritele s-au impus fără probleme, iar meciul dintre Olimpia şi Fortuna Căpleni a fost amânat la cererea celor din urmă.

În rângurile următoare vă prezentăm rezultatele înregistrate în fotbalul judeţean, situaţia din clasamente şi meciurile viitoare.

Liga 4 Elite – Seria A – ETAPA A 6-A

• Voinţa Turţ – Unirea Păuleşti 1-4

• Oaşul 1969 – Ştiinţa Beltiug 4-1

• Talna Oraşu Nou – Turul Micula 7-0

• Recolta Dorolţ – Sportul Botiz 4-0

CLASAMENT

1. Recolta Dorolţ 6 5 1 0 16-3 16p

2. Talna Oraşu Nou 6 4 1 1 19-5 13

3. Oaşul 1969 6 4 0 2 25-4 12

4. Ştiinţa Beltiug 5 3 0 2 12-10 9

5. Sportul Botiz 6 3 0 3 11-16 9

6. Unirea Păuleşti 6 1 0 5 7-19 3

7. Turul Micula 5 1 0 4 4-20 3

8. Voinţa Turţ 6 1 0 5 7-23 3

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

• Sportul Botiz – Voinţa Turţ

• Turul Micula – Recolta Dorolţ

• Ştiinţa Beltiug – Talna Oraşu Nou

• Unirea Păuleşti – Oaşul 1969

Liga 4 Elite – Seria B – ETAPA A 6-A

• Schwaben K. Cămin – Decebal 2-3

• Unirea Tăşnad – Berveni 5-0

• AS Căpleni – Viitorul Vetiş 1-5

• Olimpia – Fortuna Căpleni, amânat

CLASAMENT

1. Unirea Tăşnăd 5 4 1 0 28-2 13p

2. Olimpia MCMXXI 5 4 1 0 24-1 13

3. Viitorul Vetiş 5 4 0 1 16-6 12

4. Luceafărul Decebal 6 3 1 2 12-19 10

5. Schwaben K. Cămin 6 3 0 3 14-17 9

6. AS Căpleni 6 1 1 4 10-24 4

7. Fortuna Căpleni 5 1 0 4 6-19 3

8. Stăruinţa Berveni 6 0 0 6 3-25 0

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

• Viitorul Vetiş – Schwaben K. Cămin

• Stăruinţa Berveni – AS Căpleni

• Fortuna Căpleni – Unirea Tăşnad

• Decebal – Olimpia MCMXXI

Liga 4 – Seria A – ETAPA A 7-A

• Urziceni – Recolta Sanislău 0-0

• Someşul Oar – Marna 1-2 (întrerupt)

• Vulturii Santău – Victoria Carei II 2-3

• Real Andrid – Frohlich Foieni 1-1

• Viitorul Lucăceni – Sch. Ciumeşti 2-3

• Termala Dindeşti – Moftinu Mic 0-2

CLASAMENT

1. Crasna Moftinu Mic 7 5 1 1 15-8 16

2. Victoria Carei II 6 5 0 2 30-18 15

3. Real Andrid 7 4 2 1 17-7 14

4. Platanul Marna 6 4 1 1 23-6 13p

5. Frohlich Foieni 6 3 1 2 14-10 10

6. Sch. Ciumeşti 5 2 1 2 18-16 7

7. Recolta Sanislău 6 2 1 3 6-13 7

8. Someşul Oar 5 2 0 3 7-8 6

9. Termala Dindeşti 7 2 0 5 10-21 6

10. Kneho Urziceni 6 1 2 3 9-20 5

11. Viitorul Lucăceni 6 1 1 4 5-26 4

12. Vulturii Santău 6 1 0 5 15-24 3

Etapa a 8-a – 15/16 octombrie

• Frohlich Foieni – AS Viitorul Lucăceni

• Vulturii Santău – Crasna Moftinu Mic

• Platanul Marna – Termala Dindeşti

• Kneho Urziceni – Somesul Oar

• Recolta Sanislău – Real Andrid

• Sch. Ciumeşti – Victoria Carei II

Liga 4 – Seria B – ETAPA A 7-A

• Voinţa Lazuri – Voinţa Doba 1-1

• Ardud – Recolta Dorolţ II Dara 3-5

• CSM SM II – Medieşu Aurit 7-0

• Porumbeşti – Someşul Odoreu 2-0

• Victoria Apa – Voinţa Babţa (-)

• LPS Satu Mare – Homoroade (-)

CLASAMENT

1. Dorolţ II Dara 5 5 0 0 24-6 15p

2. Victoria Apa 4 3 0 1 24-7 9

3. Voinţa Doba 6 3 1 2 11-18 10

4. Dacia Medieşu Aurit 5 2 1 2 17-17 7

5. Someşul Odoreu 5 2 1 2 12-10 7

6. Voinţa Lazuri 6 2 1 3 23-16 7

7. Codreana Homoroade 5 1 3 1 7-6 6

8. Cetate 800 Ardud 4 1 1 2 10-12 4

9. Ugocea Porumbeşti 4 1 0 3 7-15 3

10. Voinţa Babţa 1 0 0 1 1-11 0

11. CSM Satu Mare 5 1 0 4 11-29 3

12. LPS Satu Mare 0 0 0 0 0-0 0

Etapa a 8-a – 15/16 octombrie

• Homoroade – CSM Satu Mare II

• Dorolţ II Dara – Ugocea Porumbeşti

• Voinţa Lazuri – Cetate 800 Ardud

• Victoria Apa – Someşul Odoreu

• Medieşu Aurit – Babţa, nu se dispută

• Voinţa Doba – LPS, nu se dispută

Liga A V-A – Seria A – ETAPA a 5-a

• Moftinu Mare – Dacia Supur 3-0

• Decebal II – Domăneşti 2-3 (întrerupt)

• Unirea Pişcolt – Olimpia Căuaş 4-0

CLASAMENT

1. Luc.Decebal II 4 3 1 0 11-5 10 p

2. Unirea Pişcolt 5 3 1 1 12-8 10

3. Olimpia Domăneşti 4 2 1 1 11-6 7

4. Gloria Moftinu Mare 5 2 0 3 9-10 6

5. Olimpia Căuaş 5 1 2 2 8-11 5

6. Dacia Supur 5 0 1 4 5-16 1

Etapa a 6-a – 15/16 octombrie

• Dacia Supur – Olimpia Căuaş

• Unirea Pişcolt – Olimpia Domăneşti

• Decebal II – Gloria Moftinu Mare

Liga A V-A – Seria B – ETAPA a 5-a

• Unirea Bercu – Viitorul Viile SM 3-1

• Sporting Culciu – Tarna Mare 1-5

CLASAMENT

1. Tarna Mare 4 4 0 0 13-4 12p

2. Viitorul Viile SM 4 2 0 2 13-8 6

3. Unirea Bercu 3 2 0 1 11-3 6

4. Sporting Culciu 5 0 0 5 2-24 0

Etapa a 6-a – 15/16 octombrie

• Sporting Culciu – Unirea Bercu

• Viile SM – Înfrăţirea Tarna Mare