Etapa 4 din Liga 1 s-a încheiat fără mari surprize

Cu patru victorii din tot atâtea posibile, CFR Cluj conduce plutonul celor 16 echipe din Liga 1. E drept, ultima victorie, 1-0 la Mioveni, a fost una cu cântec, obţinută graţie unui gol marcat din ofsaid de Petrila. Başca o lovitură de la 11 metri refuzată de arbitrul Florin Chivulete în ciuda unui fault evident comis în careu.

Dar cea mai frumoasă echipă de până acum este Rapid Bucureşti, ocupanta locului 2. Dincolo de victoria cu 1-0 obţinută la Piteşti, rapidiştii au încântat printr-un joc spectaculos, plin de fantezie prin care şi-au dominat categoric adversarul. Acelaşi joc, plăcut ochiului, l-au practicat rapidiştii şi în precedentele partide. Plus că echipa bucureşteană are un public minunat care îşi susţine cu ardoare, dar şi cu sportivitate, echipa. Altfel, echipa lui Gigi Becali, omnipotentului patron-antrenor al FCSB-lui, a câştigat greu, la limită, meciul cu Gaz Metan. Universitatea a învins la scor pe FC Voluntari, în timp ce FCU Craiova, a bătut în deplasarea pe Academica Clinceni, ultima echipă fiind, cu zero puncte, ”lanterna roşie” a clasamentului Ligii 1.

Mai trebuie să consemnăm lipsa de sportivitate a suporterilor echipei Farul Constanţa care, pe parcursul meciului cu Sepsi, au scandat lozinci cu caracter xenofob la adresa oaspeţilor.

Rezultatele etapei a 4-a:

• FC Botoşani – UTA Arad 2-1

Au marcat: 1-0 Petkovski (61), Ongenda (73/11m)/ Hora (90+2)

• CS Mioveni – CFR Cluj 0-1

A marcat: Petrila (49)

• Academica Clinceni – FC U Craiova 1-2

Au marcat: 0-1 Sidibe (27), 0-2 William Baeten (43), 1-2 Asen Chandarov (84)

• FC Argeş Piteşti – Rapid Bucureşti 0-1

A marcat: 0-1 Ştefan Pănoiu (8)

• Chindia Târgovişte – Dinamo Bucureşti 1-0

A marcat: 1-0 Daniel Florea (25)

• Fotbal Club FCSB – Gaz Metan Mediaş 2-1

Au marcat: Tănase (12 penalty), O. Popescu (79)/ Matricardi (25)

• Farul Constanţa – Sepsi Sf. Gheorghe 1-0

A marcat: Betancor (49)

• Universitatea Craiova – FC Voluntari 3-0

Au marcat: Vagenin (50), Câmpanu (57), Marković (90+2)

CLASAMENT

1 CFR Cluj 4 4 0 0 7 3 12

2 Rapid Bucureşti 4 3 1 0 4 0 10

3 FC Botoşani 4 3 1 0 5 2 10

4 FCSB 4 2 2 0 7 3 8

5 Viitorul 4 2 2 0 3 0 8

6 Dinamo 4 2 0 2 6 5 6

7 U Craiova 1948 4 2 0 2 6 6 6

8 U Craiova 4 2 0 2 6 6 6

9 UTA 4 1 2 1 3 3 5

10 Sepsi OSK 4 1 1 2 4 4 4

11 Chindia 4 1 1 2 2 3 4

12 Gaz Metan 4 1 1 2 4 6 4

13 CS Mioveni 4 1 0 3 2 5 3

14 FC Voluntari 4 1 0 3 4 8 3

15 FC Argeş 4 0 1 3 2 5 1

16 Academica Clinceni 4 0 0 4 3 9 0

Etapa viitoare (13-16 august): FC Voluntari – Academica, CFR – Farul, FCU Craiova – Chindia, UTA – Univ. Craiova, Sepsi – FC Argeş, Rapid – FCSB, Gaz Metan – FC Botoşani, Dinamo – CS Mioveni.