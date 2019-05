Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2019, nu s-a calificat în finală

Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2019 care a interpretat melodia “On a Sunday” în cea de-a doua semifinală a competiţiei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă, de la Expo Tel Aviv.

După cea de-a doua semifinală Eurovision 2019, s-au calificat artiştii reprezentând: Macedonia de Nord – Tamara Todevska (“Proud”); Olanda – Duncan Laurence (“Arcade”); Albania – Jonida Maliqi (“Ktheju Tokës”); Suedia – John Lundvik (“Too Late For Love”); Rusia – Sergey Lazarev (“Scream”); Azerbaijan – Chingiz (“Truth”); Danemarca – Leonora (“Love Is Forever”); Norvegia – KEiiNO (“Spirit In The Sky”); Elveţia – Luca Hänni (“She Got Me”); Malta – Michela (“Chameleon”).

Joi seară, la Tel Aviv, Shalva Band, un grup muzical format din persoane cu diverse dizabilităţi, a cântat, înaintea încheierii votului din cea de-a doua semifinală, melodia “A Million Dreams”.

La cea de-a 64-a ediţie, găzduită de Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar şi Lucy Ayoub au fost prezentate 41 de cântece.

După prima semifinală Eurovision 2019, s-au calificat: Grecia (Katerine Duska), Belarus (Zena), Serbia (Nevena Bozovic), Cipru (Tamta), Estonia (Victor Crone), Cehia (Lake Malawi), Australia (Kate Miller-Heidke), Islanda (Hatari), San Marino (Serhat), Slovenia (Zala Kralj & Gasper Santl).

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – sunt calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Israel, şi au votat, conform tragerii la sorţi, în semifinale.

Finala Eurovision Song Contest 2019 va fi difuzată sâmbătă, de la ora 22.00, de TVR 1, TVRi, TVR HD, TVR +.

Pentru prima dată în istoria concursului, Madonna va interpreta în finala de sâmbătă două melodii: celebra “Like A Prayer” din 1989 şi “Future”, pe care îl va cânta împreună cu rapperul American Quavo. Telespectatorii concursului Eurovision 2019 vor fi primii care vor asculta “Future” de pe noul album “Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie.

Sloganul Eurovision 2019 este „Dare to Dream” iar bugetul total pentru concurs este estimat la 28,5 milioane de euro.