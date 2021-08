Este sau nu Florin Cîţu un bun prim ministru?

Nici dacă ar fi fost planificată până la cel mai mic amănunt, rectificarea bugetară, anunţată că se va prezenta până la 15 august, nu ar fi căzut mai la ţanc pentru Florin Cîţu. Scandalul a apărut cu câteva zile înainte de Sfânta Maria.

Premierul, surprins, nu a avut replică. Nu se aştepta ca după 20 de ani cineva să-şi mai aducă aminte că pe când avea 29 de ani a tras un chef studenţesc şi după o beţie cruntă să fie surprins de poliţie beat la volan. Era un chef de ziua de naştere a colegului de cameră.

Dacă era coleg de cameră, unde pleca cu maşina în zig-zag pe autostradă? Nu le prea leagă logic.

Dar nu fapta în sine are relevanţă.

După 20 de ani rămâne doar povestea, ca în cazul obiectelor de artă.

Un tânăr de 29 de ani are toată îndreptăţirea, dată de vârstă, să tragă o beţie. Când individul cu pricina ajunge politician lucrurile se schimbă. Ceea ce este, în esenţă, o întâmplare hazlie, devine în cazul unui politician o problemă de etică.

Florin Cîţu nu avea la 29 de ani nici cea mai vagă idee că va ajunge om politic. Credea în profesia lui de economist. Credea că se va realiza în domeniul bancar.

Ceva s-a întâmplat, ceva l-a împins către turbulenta carieră politică. O serie de împrejurări, necunoscute publicului, l-au propulsat în viaţa politică.

Florin Cîţu, un tânăr care plecând în America, avea alte aspiraţii, a ajuns printr-un concurs de împrejurări, ministrul economiei. Printr-o întâmplare la fel de neprevăzută, după alegerile parlamentare din decembrie 2020, pentru că PNL nu întrunise procentul fixat de Ludovic Orban, ajunge primul ministrul al României.

Tot întâmplarea face ca în anul 2021 în PNL să aibă loc alegeri pentru funcţia de preşedinte al partidului.

Este exact acelaşi tip de scenariu ca în cazul Vioricăi Dăncilă. Premierul devine cel mai importat om din partid.

Astfel 2021 se transformă în an electoral pentru PNL. Ocupând poziţia cea mai vizibilă, de şef al guvernului, obscurul Florin Cîţu devine contracandidatul preşedintelui în funcţie.

Ludovic Orban, ocupând funcţia reprezentativă de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pierde teren în faţa premierului. Florin Cîţu, având în vârful pixului, repartizarea banilor publici, întruneşte toate condiţiile de a deveni preferatul organizaţiilor judeţene PNL.

Ascensiunea lui este, însă întreruptă de un incident scos la iveală după 20 de ani. Florin Cîţu a fost protagonistul unei infracţiuni. A condus în stare de ebrietate în Statele Unite. Condamnat la două zile de puşcărie, mai are dreptul să ocupe o funcţie publică? USR PLUS şi-a făcut din sloganul “fără penali în funcţii publice” un capăt de pod.

Întrebarea în acest moment este dacă USR PLUS va merge pănă la capăt? Va cere la modul imperativ demisia premierului Cîţu?

Premierul a încercat transmutarea atenţiei opiniei publice de la incidentul din SUA la problema rectificării bugetare, la repartizarea banilor. Este posibil ca miniştrii USR PLUS să primească mai multe fonduri în noua conjunctură politică, dar partidul lui Barna şi Cioloş nu câştigă din asta puncte electorale.

USR PLUS câştigă dacă merge până la capăt, insistând pe ideea “fără penali în funcţii publice”.

Cariera politică a lui Florin Cîţu este în mâna USR PLUS. Ludovic Orban doar aparent poate profita de situaţie. La rândul său, preşedintele Iohannis se află într-o dilemă. Să-l susţină în continuare pe Florin Cîţu sau să se lepede de el?

Dilema preşedintelui se poate rezolva într-un singur mod: să analizeze dacă Florin Cîţu este sau nu este un bun şef de guvern.