Eşec cu Norvegia şi calificare în grupele principale

Odată cu meciul cu Norvegia, Cristina Neagu este prima handbalistă din lume care atinge pragul de 250 de goluri marcate la un turneu final de Campionat European. Cu cele 6 goluri marcate contra Norvegiei, Cristina a ajuns la 253 de goluri marcate la toate ediţiile la care a participat. Cum România mai are de jucat cel puţin trei partide la Europene, totalul golurilor Cristinei Neagu va ajunge undeva în jur de 270.

Desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare a lumii, este urmată în clasamentul golgeterelor all-time la Europene de Agnes Farkas (Ungaria) – 205 goluri marcate.

Din păcate, per ansamblu, România a avut o prestaţie modestă la turneul final al CE reuşind să câştige un singur joc, cu Polonia, din cele 3 jucate până acum. Totuşi, România s-a calificat, dar cu zero puncte, în grupele semifinale. În aceste condiţii este greu de presupus că echipa noastră va fi implicată în lupta pentru medalii. Poate doar dacă va câştiga toate cele trei meciuri pe care le mai are de jucat.

România va face parte din Grupa C alături de Norvegia (4p), Germania (2p), Croaţia, Ungaria şi, probabil Serbia. Primul meci al tricolorelor va avea loc joi, 10 decembrie.