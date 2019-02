Eric Bicfalvi este dorit de campioana Rusiei, Lokomotiv Moscova

După doi ani petrecuţi la Ural Ekaterinburg, locul 9 în campionatul Rusiei, Eric Bicfalvi e aproape de transferul carierei.

Mijlocaşul originar din Carei se află pe lista scurtă a echipei Lokomotiv Moscova, o echipă de top din Rusia, campioană în 2018 şi participantă în Champions League. Gruparea moscovită este gata să ofere 4 milioane de euro pentru jucătorul în vârstă de 31 de ani. Bicfalvi ar urma să-l înlocuiască pe portughezul Manuel Fernandes, care mai are contract cu Lokomotiv până la finalul sezonului şi care nu doreşte să-şi prelungească contractul.

Bicfalvi joacă în acest moment pentru ocupanta locului 9 din Rusia, Ural, echipă la care a ajuns la în ianuarie 2017 şi la care câştigă 300.000 de euro pe sezon. De atunci, el a jucat în 56 de partide, marcat 16 goluri şi a oferit şi patru pase de gol. Bicfalvi este cotat în momentul de faţă la 3 milioane de euro fiind al 10-lea jucător român în topul celor mai valoroşi fotbalişti.

Eric Bicfalvi s-a născut pe 5 februarie la Carei unde a şi făcut primi paşi în fotbal la Victoria şi FC Keizer. De aici a ajuns la Fink Fenster Petreşti de unde s-a transferat la Jiul Petroşani. Apoi a mai jucat la Gloria Buzău, Steaua (actuala FCSB), Volyn Lutsk, Liaoning (China), Dinamo, Tom Tomsk şi Ural. În sezonul 2014-2015, mijlocaşul ofensiv a fost golgheterul campionatului Ucrainei.

Singurul trofeu câştigat de Bicfalvi alături de echipele de club a fost Cupa României (2010-2011), pe vremea când evolua pentru roş-albaştri. Pentru naţionala României, Eric a adunat doar 6 selecţii, fără să înscrie niciun gol.

Şi, pentru că veni vorba de echipa naţională, antrenorul Cosmin Contra a declarat că nu-l va mai convoca pe Bicfalvi la echipa naţională pe motiv că s-a dat accidentat la un meci al tricolorilor. Poate să fi fost aşa. Deşi, cunoscându-l pe Eric, ne vine greu să credem aşa ceva. Oricum, nu e bine că i-a trântit uşa în nas unui fotbalist de care ar avea mare nevoie la naţională. Iar când vedem ce linie de mijloc are echipa României, ce jucători sunt chemaţi la naţională, gen Tamaş, Anton etc, parcă îţi vine să-l întrebi pe Contra dacă nu are ceva personal mijlocaşul careian.