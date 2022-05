ERASMUS+ la Şcoala Gimnazială “Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare

Derularea proiectelor de parteneriat finanţate de Comisia Europeană este o tradiţie la Şcoala Gimnazială „Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare.

În perioada 2020-2022 derulăm proiectul „Wirtuelle Wegen” – „Cărări virtuale”, în cadrul Programului ERASMUS+, programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport, Acţiunea Cheie 2, proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici, parteneriate de schimb interşcolar, în parteneriat cu şcoala Osnovna škola „Sveti Georgije” din Uzdin, Republica Serbia, şcoală cu clase cu predare în limba română, proiect al cărui coordonator este şcoala noastră.

În ciuda greutăţilor provocate de pandemie, toate activităţile cuprinse în aplicaţie au fost derulate cu succes. Am realizat 4 activităţi transnaţionale: câte o pregătire comună pe termen scurt pentru angajaţi/angajate şi câte un schimb pe termen scurt de grupuri de elevi la fiecare şcoală parteneră.

Prima pregătire comună pe termen scurt pentru angajaţi/angajate a avut loc în Satu Mare, în perioada 14-18 februarie, a doua în perioada 14-18 martie în Uzdin, Republica Serbia. Am derulat activităţi de formare pentru echipele de proiect al celor două şcoli pe tema creării hărţilor geografice digitale şi a hărţilor mentale digitale.

Primul schimb pe termen scurt de grupuri de elevi a avut loc în perioada 04-08 aprilie în Uzdin, a doua în perioada 09-13 mai în Satu Mare. Am derulat activităţi de aplicare a cunoştinţelor cu privire la crearea hărţilor digitale. Elevii participanţi au realizat, cu ajutorul unor aplicaţii digitale, o hartă geografică digitală pe care au localizat obiective şi atracţii turistice ale localităţilor şcolilor partenere şi o hartă geografică digitală pe care au localizat capitalele ţărilor UE şi ale ţărilor candidate pentru aderarea la UE, respectiv câte o hartă mentală care au clasificat idei asupra incluziunii sociale, diversităţii, egalităţii, şi non-discriminării, idei care combat fenomenul Bullying şi fenomenul de părăsire timpurie a şcolii.

Cu ocazia acestor activităţi transnaţionale, elevii şi profesorii au avut ocazia să înveţe despre identitatea europeană, să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limbi străine, să cunoască viaţa de zi cu zi a românilor care trăiesc atât în ​​interiorul, cât şi în afara ţării mamă, şi-au dat seama că ceea ce ne separă sunt doar graniţele fizice. Profesorii şi elevii au realizat schimburi de experienţă în domeniul sistemelor de învăţământ.

La elevi am constatat creşterea motivaţiei pentru învăţare. Am realizat un pas important spre o mai bună instruire, spre îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine, spre achiziţionarea abilităţilor de orientare în spaţiu şi timp, spre intensificarea motivaţiei folosirii mijloacelor moderne de comunicare, a aplicaţiilor pentru crearea hărţilor pe telefon, tabletă, computer, spre înţelegerea faptului că toţi copiii, indiferent unde trăiesc, au aceleaşi nevoi şi aspiraţii.

Profesorii au conştientizat că joacă un rol vital în educarea elevilor pentru a respecta valorile europene

În derularea proiectelor de parteneriat şcolar Socrates, Comenius şi Erasmus+ am fost şi suntem sprijiniţi de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Bucureşti prin materiale puse la dispoziţie pe site-urile www.anpcdefp.ro şi http://www.erasmusplus.ro , prin reuniuni de formare şi informare, respectiv webinare.