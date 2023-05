Episcopul Iustin, la Hramul bisericii „Sfinţii Constantin şi mama sa Elena” din Satu Mare

Duminică, 21 mai 2023, praznicul Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi Mama sa Elena, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a rugat împreună cu credincioşii din Satu Mare, în biserica „Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi Mama sa Elena”, cu ocazia hramului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de hram şi a rostit cuvânt de învăţătură, paroh Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare.

„Este sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi întocmai cu Apostolii cinstiţi Constantin şi mama sa Elena, este praznic mare şi sfânt şi sărbătoare foarte importantă în viaţa parohiei „Sfiţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Satu Mare. Am revenit în mijlocul credincioşilor de aici, la invitaţia părintelui protopop Ioan Socolan şi a păstorilor care păstoresc aici, părintele Tiberiu Vălean şi Gabriel Gorgan, ca să cinstim sărbătoarea mare a bisericii lor. Biserica aceasta este cea mai mare ca şi construcţie, e cel mai grandios proiect din municipiul Satu Mare. Este un proiect în stil neobizantin şi poate fi socotită catedrala nouă a municipiului, pentru că nu este una mai măreaţă decât asta. Este aşezată într-un cartier nou al oraşului şi este o biserică de suflet a tuturor credincioşilor din această parte a municipiului Satu Mare. Are între 3.000 şi 5.000 de credincioşi. S-a pus piatra de temelie în 1990, după revoluţie, şi în 2004 am sfinţit, împreună cu Înaltpreasfinţitul Justinian demisolul acesta unde slujesc şi astăzi, care eeste impresionant de generos, intră câteva mii de credincioşi aici la demisol, iar biserica de sus, în exterior fiind terminată, se pregăteşte pentru pictură. Rugăm pe Dumnezeu să ajute părinţilor şi Consiliului Parohial şi credincioşilor ca, undeva într-un orizont de timp nu prea îndepărtat, ci mai apropiat, să se bucure de evenimentul târnosirii acestei catedrale şi împreună cu credincioşii să poată să se bucure de slujirea în spaţiul de sus cu ajutorul, şi ocrotirea, şi mijlocirea Sfinţilor Împăraţi întocmai cu Apostolii cinstiţi Constatin şi mama sa Elena. Amin!”

Sfânta Liturghie Arhierească

La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost aşteptat cu mare bucurie de toţi credincioşii prezenţi, adunaţi la demisolul foarte spaţios al bisericii sătmărene, ne informează Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”.

Un sobor ales de stareţi şi preoţi au alcătuit soborul slujitor la acest hram al bisericii sătmărene< Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Spiridon Belei, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhim. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii Măriuş, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Florin Orăşteanu, secretar protopopesc, Pr. Tiberiu Vălean şi Pr. Gabriel Gorgan, coslujitori, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh la catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Pr. Gheorghe Donca, paroh la biserica „Buna Vestire”, Pr. Vasile Pater, paroh la biserica „Naşterea Domnului”, Pr. Cristian Peteri, paroh la biserica „Sfîntul Gheorghe”, Pr. Cosmin Sopoian, paroh la biserica „Sfântul Andrei”, Pr. Petre Donca, paroh la biserica Balta Blondă, Pr. Fane Florian de la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Flaviu Meghişan, paroh în Odoreu, Pr. Ciprian Paşca, misionar la Protopopiatul Carei, reîntors din Canada, Pr. Ioan Zăvoian, misionar la Protopopiatul Satu Mare, Pr. Vasile Bene, pensionar, Pr. Ioan Iederan, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Ionuţ Socolan, Ipod. Vasile Pop.

Apostolul a fost citit de contratenorul Tudor Socolan, teolog, absolvent de conservator.

La momentul consacrat hirotonirii diaconilor, a fost ridicat la treapta diaconiei ipodiaconul Andrei Ignaţiu Banc, cu slujire la biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din Satu Mare. El este absolvent al Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” şi al Facultăţii de Teologie, are 30 de ani şi doi copii, s-a întors de la Cluj-Napoca în Satu Mare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

S-au rugat împreună cu soborul şi credincioşii deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, prefectul Radu Roca, subprefectul Romeo Liviu Pop, Cristian Valer Beşeni – secretar de stat, Liviu Buzgău şi Lenuţa Cornea – vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Satu Mare, Ing. Mircea Leţiu – fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, şi Octavian Petric – fost deputat ;i membru în Adunarea Naţională Bisericească. După Sfânta Liturghie diaconul Ionuţ Socolan a fost ridicat la rangul de Arhidiacon, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Părintele Ionuţ Socolan este diacon cu slujire la această biserică de 9 ani, este absolvent al Facultăţii de Teologie, şi are trei copii.

Cuvântul de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episccop Iustin s-a oprit asupra celor două mari treme ale acestei duminici< Sfânta Evanghelie despre vindecarea orbului din naştere şi despre cei doi mari împăraţi întocmai cu Apostolii, Sfântul Constantin şi mama sa Elena.

„În această perioadă de la Sfânta Înviere la Înălţarea Domnului la Cer, duminicile care se succed ni-L arată pe Mântuitorul mult iubitor de oameni şi Dumnezeu Atotputernic şi vindecător al unor boli pe care nu le puteau vindeca medicii. Mântuitorul n-a vindecat niciodată vreo boală care se putea vindeca de către medicii acreditaţi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi medicii pe vremea Mântuitorului erau preoţii.”

„Să reţinem din Sfânta Evanghelie că Hristos este lumina lumii şi că Evanghelia lui Hristos a fost cuvântul adus din Cer, prin care s-a luminat Pământul, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. S-au luminat neamurile, s-au luminat popoarele, s-au încreştinat. Botezul este numit luminare, iar biserica este Siluanul unde ne spălăm de păcatele noastre şi primim lumina darului Duhului Sfânt. Este locul plin de lumină a lui Hristos. Dacă Hristos spune „Eu sunt Lumina lumii”, el a lăsat, după Înviere şi Înălţarea la Cer, Lumina. A lăsat-o în lume. Lumina din Evanghelie, lumina din icoane, lumina din Sfintele Taine, lumina din cuvânt, lumina din iubire, lumina din rugăciune, lumina din fapte bune. Totul e lumină. Şi suntem atâta lumină cât arătăm în lume că suntem.”

Vorbind despre Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustina subliniat<

„Sfânta Împărăteasă Elena a dat primul împărat creştin, pentru că l-a crescut în credinţă şi l-a dăruit umanităţii. Constantin, ajungând împărat, a făcut nişte lucruri mari. După ce a eliberat Apusul de ultimul împărat persecutor, Maximian, la 313, a dat Edictul de la Milan şi a dat libertate creştinilor. Apoi a poruncit guvernatorilor să retrocedeze toate bunurile confiscate de la Biserică timp de 300 de ani, să dea libertate de manifestare şi să nu mai persecute Biserica şi preoţii şi a eliberat pe toţi care erau închişi. Pe toţi episcopii şi preoţii şi creştinii mărturisitori. Pentru că a avut o mamă creştină, care l-a format în duhul Evangheliei şi al iertării şi al demnităţii umane, al respectului faţă de libertatea şi demnitatea umană. Constantin a recunoscut puterea lui Dumnezeu. A recunoscut că sub inspiraţie divină a repurtat victoria, că Dumnezeu i-a ajutat să devină victorios.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar de la Părintele Ioan Socolan şi preoţii slujitori ai acestei biserici o icoană a „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” pictată de cel care va începe lucrarea de pictare a bisericii în această lună.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”