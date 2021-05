Episcopii Iustin şi Timotei au resfinţit biserica monument UNESCO din Plopiş

Sâmbătă, 29 mai 2021, s-au împlinit 100 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire, Justinian Arhiepiscopul, iar cu acest prilej de pioasă aducere aminte, în satul natal al părintelui, localitatea Plopiş (Maramureş) au avut loc multiple manifestări sub patronajul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului.

În această zi s-au împlinit 223 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din lemn din Plopiş şi 210 ani de la prima sfinţire.

Slujba de sfinţire a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. ​

O mare mulţime de credincioşi a venit să se roage împreună cu arhiereii şi soborul la biserica din Plopiş. După cum susţin specialiştii, biserica este una dintre cele mai închegate şi unitare construcţii religioase din lume, în anul 1955 fiind trecută în rândul Patrimoniului Naţional, iar în anul 1999, în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Sfântul lăcaş măsoară 17 m lungime, 7 m lăţime şi 47 m înălţime, fiind una dintre cele mai închegate şi unitare construcţii religioase din lume, după cum spun specialiştii. În primăvara anului 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian Chira (fiu al satului Plopiş) şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin Hodea Sigheteanul, pe atunci Arhiereu-Vicar, preotul paroh Daniel Vasile Pop a iniţiat un proiect de restaurare, consolidare şi punere în valoare a bisericii. Principalele lucrări: asigurarea rezistenţei fundaţiei din beton armat sub tălpile transversale; întărirea tălpilor transversale din lemn de stejar; înlocuirea elementelor din lemn de stejar care au fost deteriorate; schimbarea învelitorii din şindrilă care a fost bătută în patru straturi; revizuirea şi repararea crucilor; înlocuirea instalaţiei de paratrăznet veche cu o instalaţie prevăzută cu prevectron; consolidarea intersecţiilor grinzilor principale ale turnului cu încorsetări metalice; executarea forajelor în pereţii de lemn şi montarea tiranţilor metalici; efectuarea lucrărilor de conservare şi restaurare pictură pe lemn şi iconostas; lucrări la sistemele de siguranţă la incendiu, bazin apă, hidranţi etc. Toate aceste lucrări s-au făcut sub păstorirea preotului paroh Daniel Vasile Pop, născut în localitatea Dăneşti, comuna Şişeşti.

Parastas la mormântul Părinţilor

​

După încheierea Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi, împreună cu soborul, au oficiat o slujbă de pomenire la mormântul părinţilor Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, Ilie şi Maria, situat în cimitirul bisericii.

Inaugurarea Casei Memoriale “Justinian Arhiepiscopul”

​

Totodată au fost inaugurate Casa Memorială ”Justinian Arhiepiscopul” şi dezvelirea bustului din bronz care îl reprezintă.

Casa a fost înstrăinată în satul vecin, la o familie, în 1950, care a locuit în ea până nu demult. Părintele Mihai Tira, preşedintele Fundaţiei “Justinian Arhiepiscopul” a răscumpărat casa şi cu ajutorul unor meşteri pricepuţi din Maramureşul Voievodal, a demontat-o şi a zidit-o lângă biserica nouă, la aproximativ 20 metri de locul original, unde a fost ridicată în urmă cu peste 100 de ani.

În forma actuală, casa păstrează obiecte personale ale înaltului ierarh, iubit de toţi cei care l-au cunoscut, mobilier, veşminte ierarhice, cărţi, caiete, foarte multe fotografii etc.

Şcoala primară din Plopiş poartă numele Justinian Chira

Un alt moment important al centenarului a fost atribuirea Şcolii primare din Plopiş numele “Justinian Arhiepiscopul”, personalitatea cea mai importantă a satului, pe băncile căreia a învăţat în anii copilăriei.

Placa memorială a fost binecuvântată, ca şi celelalte monumente, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Tot cu acest prilej, ierarhii locului au oferit diplome şi distincţii tuturor binevoitorilor, oamenilor care s-au ostenit în desăvârşirea lucrărilor menţionate în rândurile de mai sus.