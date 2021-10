Emoţii până în ultima clipă

Va trece sau nu guvernul Ciucă? Va accepta PSD să voteze şi apoi să susţină un guvern minoritar PNL-UDMR? Cum a ajuns preşedintele Iohannis (sau Florin Cîţu?), la concluzia că este indicat ca România să aibă un guvern minoritar?

Mai puţine, însă nu mai puţin interesante, sunt întrebările legate de USR. În primul rând de ce PNL nu acceptă propunerea USR de a reface fosta coaliţie de guvernare? Public, motivul invocat este că a dat jos guvernul din care făcea parte. În realitate poate că sunt motive mai profunde. Incompatiblitatea dintre cele două partide nu constă în orientări politice diferite, nu sunt de ordin doctrinar, ci de ordin financiar.

Fără îndoială momentul acesta istoric poartă pecetea preşedintelui Iohannis. Acesta este modul în care preşedintele Iohannis înţelege că trebuie reformată România. Teza preşedintelui este că doar partidele de dreapta sunt capabile să modernizeze România. Dar partidele de dreapta nu sunt capabile să câştige alegerile parlamentare în mod tranşant.

Dreapta, chiar fărâmiţată, nu este capabilă nici să încheie alianţe politice trainice. PNL şi PDL au fuzionat pentru ca apoi să apară PMP şi desprinderea aripei Orban de partidul condus, acum, de Florin Cîţu. După fiecare coagulare urmează o fărâmiţare.

Este adevărat că PSD nu a fost nici pe departe partidul de care avea nevoie România. Nu este nici acum o formaţiune politică mai bună decât PNL. Dar este mai mare. Are mai mulţi parlamentari, are mai mulţi primari şi mai are cel mai mare număr de membri de partid. Deci nu poate fi ignorat. Şi nici nu este ignorat de populaţie. În schimb este privit cu neîncredere de preşedinte, iar PNL şi-a trecut în statut că este interzisă colaborarea cu PSD.

Fără să aibă siguranţa că guvernul va trece, primul ministru desemnat şi primul ministru demis sunt încrezători. Dacă Nicolae Ciucă spune că matematic nu ies cele 234 de voturi necesare Florin Cîţu zice că până miercuri se pot schimba multe lucruri.

Kelemen Hunor este sceptic, dar acest lucru nu a împiedicat UDMR să desemneze miniştri pentru portofoliile care îi revin.

Aşadar Nicolae Ciucă a prezentat lista cabinetului său. Nu par să fi fost incluse persoane controversate, dar nici specialişti cum cerea PSD. La Sănătate revine Nelu Tătaru, fostul ministru din primul an al pandemiei. Vehiculat pentru ministerul Justiţiei, Cătălin Predoiu este nominalizat pentru ministerul Apărării. UDMR preia portofoliul Fondurilor Europene. La Finanţe este propus Dan Vîlceanu despre care se spune că ar fi prietenul lui Florin Cîţu.

Nu echipa sau primul ministru este problema majoră, ci votarea acestui guvern. Dacă guvernul Ciucă nu trece de parlament, potrivit Constituţiei, după ce nu a întrunit votul parlamentului nici prima propunere, respectiv Dacian Cioloş, se organizează alegeri anticipate. Cu condiţia ca preşedintele să dizolve Parlamentul.

Constituţia nu-l obligă pe preşedinte, astfel că decizia este la mâna domnului Iohannis.

De aici începe o nouă serie de speculaţii. Dacă preşedintele nu dizolvă parlamentul chiar dacă nu este votată echipa lui Nicolae Ciucă, rămâne în continuare guvernul Florin Cîţu. Se spune că asta se urmăreşte, de fapt.

Se mai discută varianta desemnării unui premier din partea PSD. Acest lucru este posibil cu condiţia ca Nicolae Ciucă să declare că nu a reuşit să adune o majoritate şi nu se supune la vot această a doua propunere.

Sunt multe necunoscute, multe variante, care de care mai fanteziste. Ceea ce este sigur se vede cu ochiul liber: Niciun partid nu este capabil să realizeze o majoritate parlamentară fără să facă negocieri cu toate partidele parlamentare. Cu excepţia AUR, formaţiune considerată deja nefrecventabilă, aşa cum era şi PRM-ul lui Vadim Tudor, fiecare dintre actualele partide parlamentare poate face parte dintr-un viitor guvern. De ce nu reuşesc să se înţeleagă? Pentru că nu realizează în ce situaţie grea se află ţara.