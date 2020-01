Emanuel Gyenes, primit de colegii de la Autonet cu ropote de aplauze

“Nu mi-am propus să câștig ci să ajung la capăt”, este o declarație pe care Emanuel Gyenes ne-a dat-o în luna octombrie a anului 2006, înainte de primul său Dakar, din 2007. Pe atunci avea doar 22 de ani și era lipsit de experiență. 13 ani mai târziu, sătmăreanul bifează al zecelea start, fapt ce i-a adus instant titlul de legendă a Dakar-ului. Și nu mulți piloți din lume se pot lăuda cu așa ceva.

Nici Emanuel Gyenes nu se laudă. Dar este mândru, fericit. După mulți ani și nenumărate rezultate remarcabile, pilotul nostru și-a păstrat modestitatea. A rămas același om amabil, harnic, încrezător și deschis să vorbească cu oricine despre experiențele sale. Pare că a știut să ia mereu în viață cu el doar lucrurile pozitive. :i să lase în lateral răutățile, pesimismul, persoanele, ori lucrurile care nu-l ajută să se progreseze.

De unde a pornit? Sigur nu i-a fost ușor. Dar cu siguranță a avut alături persoane care l-au motivat și încurajat să continue. A fost un drum lung. Cu mai mulți kilometri față de cei peste 7.000 pe care i-a străbătut în Arabia Saudită.

Pilotul de la Autonet Motorcycle Team ne spunea în decembrie 2019 că vrea să ajungă sănătos la capăt, să intre în top 30 la general și să ocupe un loc pe podiumul clasei Malle Moto – Original. La clasa din urmă, concurenții n-au asistență tehnică și își pregătesc singuri motocicleta pentru etapa următoare. Pentru Gyenes asta înseamnă adevăratul Dakar. După 7.143 kilometri obiectivele erau atinse. Se vorbește de locul 29 la general și locul 1 la clasa Malle Moto – Original. Este a treia victorie pentru Gyenes după ce a câștigat clasa Marathon în 2011 și 2015. Nu se vorbește în schimb despre o altă performanță înregistrată la Raliul Dakar 2020. Emanuel Gyenes a ocupat locul 4 la general în clasamentul legendelor! Da! Din 2020, un sătmărean este o legendă în cel mai dificil raliu de pe planetă! Sunt multe stele pe cer, iar Mani Gyenes este din acest an acea stea care strălucește mai tare.

Dulce primire la Autonet

Prima ediție din țara unde densitatea populației este 12,3 locuitori pe kilometru pătrat s-a încheiat pe 17 ianuarie. Seara s-a organizat festivitatea de premiere la care au venit puțini spectatori. Gyenes ne transmite că din punctul ăsta de vedere, al spectatorilor, Dakarul din Arabia Saudită nu s-a bucurat de succes. Sătmăreanul a ajuns duminică la București. S-a organizat un eveniment de primire la care au venit, pentru el, inclusiv persoane din Timișoara ori din alte părți, dornice să-i asculte povestea. Miercuri, 22 ianuarie, la ora 13:00, Mani Gyenes a ajuns cu al său Renault la firma Autonet din Satu Mare. După ce a realizat o parcare laterală, Mani Gyenes a fost întâmpinat de persoane din conducere, iar la intrare a primit ropote de aplauze din partea colegilor. Riderul nostru le-a mulțumit pentru mesajele de încurajare pe care le-a primit cât timp se afla în Arabia Saudită.

A urmat un scurt rezumat al Raliului Dakar după care și-a făcut apariția tradiționalul tort, mai dulce ca niciodată. Tamas Ilonczai, managerul de marketing de la Autonet, i-a invitat apoi pe reprezentanții presei în cea mai mare sală de conferințe din firmă. Timp de mai bine de 40 de minute, legenda Dakarului ne-a povestit prin ce a trecut în Arabia Saudită.

Mulțumit de traseu

“Am vrut să fac un Dakar sigur. La această ediție am căzut de trei ori, dar nimic grav. Avantajul mi-a crescut la Malle Moto de la o etapă la alta. M-am instalat pe primul loc chiar după prima zi. Dar nu am forțat. Pur și simplu am profitat de greșelile altor piloți. Spectatori mulți n-au fost nici la start și nici la finiș. Parcă cei din Arabia Saudită nu sunt curioși de sport. Traseul a fost unul bun, un succes din acest punct de vedere pentru organizatori. Temperaturile în Arabia Saudită sunt mai bune în comparație cu cele din America de Sud. Mergeam pe 20-21 de grade Celsius, o temperatură perfectă pentru noi”, ne-a declarat, printre altele, Emanuel Gyenes.

Povestea Dakarului la Informația TV

Mulți piloți s-au plâns de sistemul de navigație în unele runde, iar în șase etape s-a dat roadbook-ul chiar înainte de start. Lucru care nu l-a deranjat deloc pe pilotul sătmărean. Motocicleta s-a comportat bine. N-a avut probleme serioase cu ea. În fiecare seară o pregătea pentru următoarea etapă, lucru care îi lua cam 1-2 ore. Al său KTM 450 Rally Replica îl va recupera în aproximativ trei săptămâni din Marsilia, Franța. Pilotul de la Autonet Motorcycle Team spune că este cel mai bun Dakar al său. Dar nu are cum să uite nici acel loc 14 la general de la ediția 2016.

Mani Gyenes va participa sâmbătă la gala de premiere din cadrul Campionatului Național de enduro al Ungariei unde va primi al treilea titlu de campion. Luni, 27 ianuarie, sătmăreanul va veni în studioul Informația TV, la emisiunea Panoramic Sportiv, unde veți putea afla prin ce a trecut la Dakarul din Arabia Saudită. Legat de anul competițional 2020, Gyenes va merge în Campionatul Național de enduro al Ungariei. Dincolo de Red Bull Romaniacs, unde va bifa a 17-a participare consecutivă, Gyenes vrea să mai meargă într-un campionat din România, de enduro sau endurocross. În funcție de buget, se va lua în calcul și achiziționarea unei noi motociclete pentru următorul Dakar care se va desfășura tot în Arabia Saudită. Dar ar putea să apară și alte țări. Zvonurile spun că organizatorii poartă discuții cu Egipt, Iordania și Emiratele Arabe Unite.