Emanuel Gyenes pornește vineri spre Arabia Saudită

După ce și-a petrecut Crăciunul la Satu Mare, prima zi din noul an îl va prinde pe drumuri pe Emanuel Gyenes. Pilotul de la Autonet Satu Mare merge azi spre București, de unde în prima zi a anului 2020 va zbura spre Arabia Saudită, țara în care se va desfășura Raliul Dakar.

În 1 ianuarie, de la ora 11:00, are avion din București spre Djeddah, orașul în care este și portul unde se află motocicletele de concurs, trimise la începutul lunii decembrie. Emanuel Gyenes va lua motocicleta din port pe 2 ianuarie, iar o zi mai târziu va face verificările tehnice și administrative. Startul Raliului Dakar îl va lua pe 5 ianuarie, din Djeddah. Vor fi 12 zile de concurs, finalul fiind programat pentru ziua de 17 ianuarie, iar revenirea în România pe 19 ianuarie. În acest an, la clasa moto se vor parcurge aproximativ 8.000 de kilometri, din care 5.200 îi vor reprezenta probele speciale.

Întrebat la Informația TV câte bagaje va avea pe aeroport la București, Mani Gyenes ne-a răspuns: „Voi purta un ghiozdan în spate în care îmi ţin actele, documentele motocicletei şi ce mai îmi trebuie mie pentru înscriere. Voi avea şi geantă mare în care voi avea o piesă pentru motocicletă. Am comandat-o înainte cu două săptămâni să-mi pun motocicleta pe vapor, dar din păcate nu mi-a ajuns. Am un roadbook nou pentru că la precedenta ediţie mi s-a defectat şi nu mai derulează acea hârtie după care navighez. Mi-a ajuns după ce am pus motocicleta pe vapor, iar acum trebuie să duc piesa cu mine.”

Amintim că pentru sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team va fi al zecelea Dakar, lucru care-l va face legendă în acest raliu.

Programul clasei moto la Dakar:

Etapa 1, 5 ianuarie: Jeddah – Al Wajh (752 km total, 319 km proba specială)

Etapa 2, 6 ianuarie: Al Wajh – Neom (401, 367)

Etapa 3, 7 ianuarie: Neom – Neom (489, 404)

Etapa 4, 8 ianuarie: Neom – Al-‘Ula (676, 453)

Etapa 5, 9 ianuarie: Al-‘Ula – Ha’il (563, 353)

Etapa 6, 10 ianuarie: Ha’il – Riyadh (830, 478)

11 ianuarie – zi de odihnă

Etapa 7, 12 ianuarie: Riyadh – Wadi A Dawasir (741, 546)

Etapa 8, 13 ianuarie: Wadi Al Dawasir – Wadi Al Dawsir (713, 474)

Etapa 9, 14 ianuarie: Wadi Al Dawasir – Haradh (891, 415)

Etapa 10, 15 ianuarie: Haradh – Shubaytah (608, 534)

Etapa 11, 16 ianuarie: Shubaytah – Haradh (744, 379)

Etapa 12, 17 ianuarie: Haradh – Qiddiya (447, 374)