Emanuel Gyenes: Mă bucur că Dakar 2018 va trece prin Peru

După perioada de pauză, Gyenes intră sâmbătă în concurs

Emanuel Gyenes se pregătește zilele acestea pentru diferite competiții la care va participa de-a lungul anului. După perioada de pauză meritată, după Dakar 2017, pilotul sătmărean va intra la sfârșit de săptămână la primul concurs. Începe Campionatul Național de endurocross al Ungariei, iar prima etapă este programată pentru sâmbătă, 25 martie, pe un traseu din Pannonhalma.



Cu al său motor de enduro KTM 350, alături de Gyenes vor fi și sătmărenii Marton Szilveszter și Cristian Ardelean. “Aici am avut anul trecut o problemă tehnică și am terminat etapa pe locul 3. Acum sunt pregătit să-mi apăr titlul de campion, am făcut mai multe antrenamente în ultimele săptămâni la Mărtinești. Este pentru prima dată când voi folosi acest motor după Six Days Enduro din Spania, de anul trecut”, ne-a declarat Mani.

În programul pe anul 2017 are etapele din acest campionat, din cel de enduro al Ungariei, Red Bull Romaniacs, Six Days Enduro din Franța, dar și campionatul mondial de enduro din Ungaria. Sunt șanse să participe și la etapa din Campionatul Mondial de Rally-Raid din Maroc.

Altfel, la începutul acestei săptămâni s-au anunțat și țările organizatoare ale raliului Dakar 2018, a 40-a ediție din cel mai dificil raliu din lume. Cei mai buni piloți vor trece prin Peru, Bolivia și Argentina.

“Nu se pune problema să nu particip la Dakar 2018. S-au anunțat țările, traseul va fi stabilit peste câteva luni. Mă bucur în primul rând că raliul va începe pe 6 ianuarie. Asta înseamnă că voi fi acasă, în familie, de Crăciun. Mă bucur și pentru că raliul va trece prin Peru, prin deșertul Atacama. Acesta este farmecul concursului, deșertul. În Peru vom sta 6 zile”, ne-a declarat Mani Gyenes.

Ediția de Dakar 2018 se va termina pe 20 ianuarie. Dar până atunci îi ținem pumnii la competițiile în care se va înscrie în anul în curs.