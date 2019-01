Emanuel Gyenes a început etapa marathon la Dakar

Locul 50 în runda de joi

Emanuel Gyenes a înregistrat miercuri cea mai bună clasare de la Raliul Dakar 2019. A terminat cursa pe locul 51, la general a urcat 11 locuri până pe locul 52, iar la clasa Malle Moto a avansat o poziţie până pe locul 5.



„Am ajuns în Arequipa după o zi foarte lungă. Am avut 800 de kilometri azi la, 19:30 am ajuns în bivuac. Mi-a plăcut în dune, a fost un punct unde ne-am pierdut vreo 20-30 de concurenţi. La un moment dat au venit şi maşinile, am crezut că ei vor şti drumul bun, dar şi ei s-au învârtit vreo 10-15 minute până am reuşit să ieşim toţi de acolo. Mă bucur că am trecut de ziua a treia, cea mai lungă zi din acest Dakar. Acum mai trebuie să mă apuc de motocicletă deoarece joi este o zi marathon. Trebuie să-mi schimb roţile, să fac schimbul de ulei, iar apoi să-mi pregătesc şi roadbook-ul pentru ziua de mâine. Cred că mă voi pune destul de târziu la culcare, dar mă bucur că sunt aici, mă simt bine. Mai sunt două etape până la ziua de odihnă”, este mesajul pe care l-a transmis Gyenes după etapa de miercuri.

Mani a pornit joi în prima proba specială a etapei marathon: Arequipa – Moquegua – Arequipa. Etapa 4 de joi a avut o proba specială de 406 kilometri, iar etapa 5 va avea una de 345 km. Pentru că este o etapă marathon, Mani nu-şi poate schimba pneurile în bivuacul din Moquegua.

Sătmăreanul a parcurs etapa de joi înregistrând timpul 4ore 54minute 44 secunde, la o 1oră 14minute 14secunde de învingătorul american Ricky Brabec. Într-un clasament provizoriu, Gyenes ocupă locul 50, şi 51 în clasamentul general. Asta înseamnă că avansează, dar vom reveni cu rezultatele oficiale.