Emanuel Gyenes a câştigat etapa de miercuri la clasa Malle Moto

Emanuel Gyenes a trecut cu bine de etapa a 4-a de la Raliul Dakar. Miercuri, riderul sătmărean a mers de la Wadi Ad Dawasir până la Riyadh, pe un traseu de 813 kilometri, din care 337 proba specială. Câştigătorul zilei la clasa moto a fost spaniolul Joan Barreda, cu timpul 2 ore 46 de minute şi 50 de secunde. Emanuel Gyenes a terminat pe locul 33 cu timpul 3 ore 17 minute 46 de secunde. Totodată, sătmăreanul a câştigat ziua la clasa Malle Moto, iar aici se află pe locul 3 după 4 zile. În clasamentul general de la Dakar, Gyenes ocupă locul 25.

Altfel, revenim cu o declaraţie după etapa a 3-a, cea de marţi, în care sătmăreanul a întâmpinat probleme şi a pierdut aproximativ o jumătate de oră.

“Etapa cu numărul 3 a fost una cu ghinion pentru mine. Din păcate, de la rezervoarele din faţă s-a rupt cupla de benzină şi nu am mai putut să consum benzină din rezervoarele din faţă. În prima parte a probei, până la realimentare, am rămas fără benzină în rezervorul spate. A trebuit să mă opresc, să dau jos scutul motorului, să iau jos rezervorul din faţă şi să torn benzină în rezervorul din spate. Apoi am redus puţin ritmul ca să nu consum atât de multă benzină, pentru că am pus dintr-un singur rezervor din faţă. Am ajuns la limită la realimentare, cu becul aprins. În a doua parte am avut 180 de kilometri, astfel că în mod normal ar fi trebuit să-mi ajungă rezervorul spate. Am avut foarte mult nisip şi dune. Am mers puţin mai încet pentru a face economie”, a declarat Mani Gyenes după etapa a 3-a, cea de marţi.

Programul rămas de la Dakar 2021:

7 ianuarie – etapa 5: Riyad-Buraydah (625 km, 419 km)

8 ianuarie – etapa 6: Buraydah-Ha’il (655 km, 485 km)

9 ianuarie: Ziua de odihnă în Ha’il

10 ianuarie – etapa 7: Ha’il-Sakaka (737 km, 471 km)

11 ianuarie – etapa 8: Sakaka-Neom (709 km, 375 km)

12 ianuarie – etapa 9: Neom-Neom (579 km, 465 km)

13 ianuarie – etapa 10: Neom-Al-Ula (583 km, 342 km)

14 ianuarie – etapa 11: Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km)

15 ianuarie – etapa 12: Yanbu-Jeddah (452 km, 225 km)/ festivitatea de premiere.