Elisabeta Bekessy şi-a prezentat bilanţul după cei 15 ani în care a condus Protecţia Mediului Satu Mare

De Ziua Mondială a Mediului, Elisabeta Bekessy, director la Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, a invitat presa pentru o evaluare a activităţii instituţiei în 2005 – 2020, perioadă în care ea a condus-o.

Casa Verde, Tabăra ecologică de la Tarna Mare, Casa Meşteşugarilor, doar câteva obiective legate de numele ei

„Încă din primii ani am dat viaţă clădirii Casa Verde, fosta baie comunală părăginită, unde am educat tânăra generaţie în mod permanent în spirit ecologic – a arătat Elisabeta Bekessy. Aici elevii au învăţat teoretic despre toate domeniile protecţiei mediului prin acel program de educaţie ecologică „Viaţă pentru mediu, viaţă pentru om”, care s-a desfăşurat timp de 10 ani. După care ne-am gândit să-i scoatem pe tineri în mijlocul naturii, motiv pentru care am realizat pentru tânăra generaţie Tabăra ecologică de la Tarna Mare (n.r. – prima tabără de acest gen din ţară). Între timp, cum apăreau primele şcoli profesionale, am marşat pe valorificarea energiilor regenerabile şi am adus o contribuţie la reabilitarea Casei Meşteşugarilor unde în perspectivă copiii vor avea posibilitatea de a învăţa o meserie.”

Deosebit de important este că programele de educaţie ecologică au căpătat continuitate. „Milioane de capace, milioane de zâmbete”, în cadrul programului „Cel mai tare la reciclare”, a dus judeţul Satu Mare în Cartea Recordurilor prin cel mai lung panou din capace de PET-uri înfăţişând poveşti populare, apoi a fost amenajat „Labirintul reciclării” la Centrul Kentaur de la Atea, iar nu departe se conturează „Ecoparc SOS” cu obiective inovative din materiale reciclabile. Finalizarea acestuia din urmă a fost curmată de pandemia care a oprit în loc o întreagă planetă.

Au urmat alte şi alte activităţi prin lansarea mai multor programe, nu numai de educaţie ecologică, ci şi pentru a contribui la dezvoltarea judeţului.

A existat însă şi o parte nevăzută a muncii colectivului APM, cea în domeniul reglementării obiectivelor economice. Şi acolo,” ne-am străduit cu respectarea legislaţiei să contribuim la dezvoltarea judeţului prin emiterea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu în timp util pentru ca să aducem cât mai mulţi bani europeni, să poată accesa atât agenţii economici cât şi autorităţile publice locale cât mai multe finanţări europene”.

Toate iniţiativele pe care le-a avut Elisabeta Bekessy s-au născut în urma unor idei. „Dar de la idee şi până la realizarea efectivă este un drum lung – a adăugat ea – în care avem nevoie de sprijinul comunităţii, al mass media, şi pe această cale vă mulţumesc că aţi fost mereu alături de APM, mulţumesc comunităţii sătmărene, prin tot ce înseamnă ea: instituţii de învăţământ, ONG-uri, societatea civilă în general, persoane juridice, etc.”

Deşi va intra în pensie pentru limită de vârstă, Elisabeta Bekessy doreşte să rămână utilă societăţii.

Pe noi, jurnaliştii, ne-a fascinat modul în care Elisabeta Bekessy a adus la masa dialogului toţi factorii implicaţi – autorităţi de mediu, administraţii publice, ONG-uri, tânăra generaţie, firme, societatea civilă – pentru a găsi soluţii la probleme cu respectarea legii, şi totodată cât de mult suflet a pus în conceperea şi transpunerea în practică a proiectelor. Dacă în sport se spune că e mult mai greu să te menţii victorios în timp decât să câştigi o luptă, iată că Elisabeta Bekessy a reuşit, cale de aproape 15 ani, să ţină sus ştacheta instituţiei conduse de ea.