Elevii şi profesorii Şcolii Gimnaziale Livada şi-au comemorat patronul spiritual, marele poet Petőfi Sándor

Miercuri, 15 martie 2017, la Şcoala Gimnazială „Petőfi Sándor” Livada a fost comemorat patronul spiritual al instituţiei – marele poet romantic Petőfi Sándor, la 194 de ani de la naşterea sa.

Activităţile s-au desfăşurat în perioada 6-15 martie 2017 în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al şcolii, în parteneriat cu CREDDIS Satu Mare (premii: diplome, medalii şi dulciuri).

Evenimentul de miercuri a fost deschis de directoarea adjunctă Dudaş Emilia, urmată de elevul Princz Mate din clasa a V-a C, cu o prezentare power point despre Petőfi Sándor. În continuare, elevii şcolii au recitat poezii din marile creaţii ale poetului. În holul şcolii a fost realizate un panou tematic intitulat „Petőfi Sándor, marele poet romantic” şi o expoziţie de carte (audiţie muzicală şi recitare poezii – audio în timpul pauzelor). De asemenea au fost distribuite pliante despre „Viaţa şi opera lui Petőfi Sándor”.

Premieri

Elevii merituoşi au fost premiaţi după cum urmează: la secţiunea desen: locul I – Szucs Krisztian (a V-a D), locul II – Princz Mate (a V-a C), locul III – Szabo Barbara (a V-a C); la secţiunea recitare poezii: locul I – Kranyak Kinga (a VI-a C), Sarca Bianca (a IV-a A); locul II – Szucs Mark (aV-a D), Cordos Oana (a II-a B), Peter Fabiana (a II-a A); locul III – Reiszki Dominik (a V-a D), Oroszi Denisa (a III-a A) şi premiu special – Fedac Ana (I A) şi Porombovics Eduard (I B); la secţiunea power point: locul I – Princz Mate (a V-a C).

Coordonatori manifestărilor au fost profesorii: Bărbuş Viorica, Hepcal Iuliana, Kato Nicoleta, Goga Elisabeta, Dindelegan Simona, Berinde Eniko, Balogh Kinga, Kasa Eniko şi Szalay Miklos Attila, alături de directorul Maskulik Levente.

Serbarea elevilor din clasele primare

Tot în acea zi a avut loc o serbare pregătită de elevii claselor: pregătitoare C şi D, a II-a C, a V-a şi a VIII-a C şi D, coordonate de profesoara Balogh Kinga, Kasa Eniko, Lazar Iudith, Lipcsei Beatrice şi Ferenczi Eva. Cu acest prilej au fost depuse şi coroane de flori la bustul poetului.

Informaţiile ne-au fost furnizate de profesorul Szalay Miklos Attila.