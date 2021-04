Elevii şi-au făcut singuri platformă digitală de pregătire pentru BAC şi Evaluarea Naţională

Aproape şase luni au muncit elevii, împreună cu studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica Bucureşti, pentru a pune pe picioare lansarea platformei digitale de pregătire pentru examenele naţionale, Bacalaureat şi Evaluarea Naţională, care bat la uşă.

Şi asta pentru că momentul este critic: mai bine de un an, sistemul românesc de educaţie a fost deficitar din cauza pandemiei, iar elevii din clasele terminale nu au reuşit să parcurgă şi să aprofundeze materia necesară pentru a susţine examenele naţionale. Mulţi elevi nici nu au avut resursele necesare pentru a putea participa la orele online. Platforma a fost concepută să fie o variantă de pregătire individuală şi uşoară pentru fiecare elev care-şi doreşte să promoveze examenele naţionale.

„Noi am lansat platforma joi-seară şi până a doua zi avea deja 500 de persoane înscrise. Platforma aparţine Consiliului Naţional al Elevilor şi este făcută în parteneriat cu grupul de iniţiativă Vreau La… format din mai mulţi studenţi la Politehnica Bucureşti. Noi avem platforma aceasta Vreau La Examen! Pentru elevii de clasa a VIII-a şi cei de-a XII-a şi ei mai au alte două platforme: Vreau La Poli şi Vreau La Medicină! Unde sunt teste-grilă pentru elevii care vor să dea admitere la respectivele facultăţi. Şi am spus aşa: dacă voi ştiţi cum şi noi avem resursele de voluntari care vor să depună efort pentru a crea conţinut, haideţi să lucrăm împreună pentru a crea această paltformă, gratuit”, a explicat cum s-a născut iniţiativa Rareş Voicu, elev în clasa a XII-a şi preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor, CNE.

Tot conţinutul platformei este făcut fie de elevi, fie de profesori, fie de studenţi. „Am lansat pe pagina noastră de Facebook un call de voluntari şi am avut peste 90 de aplicaţii. După ce am încheiat call-ul am rămas cu un grup de 25 de voluntari. Profesorii de specialitate care sunt voluntari pe platformă verifică acele conţinuturi, înainte ca ele să fie încărcate”, adaugă Rareş Voicu. Cadrele didactice nu sunt neapărat de la licee de elită, dar sunt profesori cu gradul I şi cu multă experienţă, mai spune reprezentantul elevilor. Lecţiile de pe platformă sunt schematice şi urmează programa şcolară cerută la examene – la Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Istorie etc. – şi sunt în format PDF. „Iniţial, ne-am gândit la un format video, numai că au apărut câteva complicaţii de natură tehnică şi am preferat să nu mai amânăm lansarea şi am urcat conţinuturi în format PDF. Eu sunt elev în clasa a XII-a şi am avut o mare problemă cu a aduna toate lecţiile la un loc şi a porni cu învăţarea şi cumva, astea ne-am dorit să facem pentru elevii din clasa a VIII-a şi pentru cei de-a XII-a. În platformă sunt şi teste interactive de două tipuri: teste-grilă unde la final ai exact răspunsurile şi teste în care rezolvarea este şi explicată, la Matematică de exemplu. În plus, am încărcat şi toate testele de antrenament emise de Ministerul Educaţiei până acum împreună cu baremele de corectare. Ca să fie uşor de accesat şi toate la un loc”, subliniază elevul de clasa a XII-a. Pe lângă materia de examen propriu-zisă, pe platformă mai există şi un set de sfaturi de învăţare rapidă primite de la profesori, metode de învăţare interactivă.