Elevii Şcolii „Mircea Eliade” participă la Concursul „Fără ură, cu toleranţă” iniţiat de Organizaţia Salvaţi Copiii

Elevii Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” din Satu Mare spun într-un glas< „Fără ură, cu toleranţă”. O spun în cadrul Campaniei iniţiate de Organizaţia Salvaţi Copiii prin programele educaţionale „Drepturile Copilului” şi „Ora de Net”, susţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Şcoala „Mircea Eliade” participă pentru a treia oară la concursul derulat cu prilejul Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet 2017, eveniment ce anul acesta abordează tema „Fără ură, cu toleranţă”.

Participanţii la proiect

Concursul a ajuns la ediţia cu numărul şapte, iar copiii învaţă participând ce înseamnă bullying-ul şi cum se pot feri să devină victime ale atitudinii ostile, violente emoţional sau fizic ale altor persoane îndreptate împotriva lor. La acest concurs participă clasele a V-a C şi a VI-a A, elevii fiind coordonaţi de profesorii Ştefania Sabadoş şi Călin Adrian. Marţi a avut loc a doua etapă cuprinsă în concurs, respectiv diseminarea publică a proiectului, în sala festivă a unităţii şcolare fiind invitaţi la eveniment profesorul Nicu Miclăuş – inspector activităţi extraşcolare în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, inspector principal de poliţie Felicia Hrihorişan din cadrul Departamentului Analiză şi Prevenţie a Criminalităţii al Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Florin Mulcuţan – preşedintele Asociaţiei Părinţilor. În public au fost prezenţi elevi ai claselor a IV-a C, a VI-a A, B, E, a V-a C, alături de profesorii lor învăţătoare Alina Chiş, profesoara simina Burian şi profesorii coordonatori ai proiectului.

Majoritatea elevilor prezenţi la diseminare au recunoscut că au fost cândva victime ale fenomenului de bullying

Directoarea Şcolii „Mircea Eliade”, profesoara Mariana Sălăgean, a vorbit în deschidere despre succesul înregistrat de unitatea de învăţământ la participările anterioare, iar profesorii coordonatori au prezentat proiectul. Majoritatea copiilor prezenţi în sală au răspuns afirmativ la întrebările< „Câţi dintre voi v-aţi simţit agresaţi verbal?”, „Câţi dintre voi aţi fost jigniţi, hărţuiţi, agresaţi?”. Copiii au înţeles ce înseamnă fenomenul de bullying ca atitudine ostilă, violentă, emoţională sau fizică, cu intenţie, repetitivă şi care implică un dezechilibru de putere. Mulţi dintre elevi au spus că au fost la un moment dat supuşi tachinării, batjocoriţi, s-au făcut glume proaste pe seama lor, au fost porecliţi sau excluşi din grupul de colegi ori prieteni, intimidaţi sau chiar loviţi. Tocmai aceste situaţii trebuie evitate, prevenite.

Statistici: 1 din 4 copii români a fost la un moment dat umilit în faţa colegilor

Consilierul Călin Adrian a oferit şi date statistice care arată că 46% dintre copiii din România au fost la un moment dat victime ale fenomenului de bullying, 3 din 10 copii au fost excluşi din grupul de prieteni, iar 1 din 4 copii români a fost umilit în faţa colegilor. Clasele cuprinse în proiect de la Şcoala „Mircea Eliade” au realizat şi două materiale video pe tema concursului, iar zilele acestea instituţia de învăţământ sătmăreană face ultimii paşi pentru a se înscrie pe platformă şi a câştiga competiţia la care iau parte şcoli de peste tot.