Elevii români au printre cele mai slabe competenţe la matematică şi citire

Copiii români sunt printre elevii cu cele mai mari deficienţe de învăţare din lume, dar se pare că îşi fac prieteni mult mai uşor decât copiii din restul ţărilor incluse în raportul UNICEF „Worlds of Influence. Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries” (Lumi Influente. Înţelegerea elementelor care modelează bunăstarea copilului în ţările bogate), dat publicităţii ieri.

În medie, 40% dintre copiii din toate statele membre ale OCDE şi ale UE nu deţin competenţe de bază în ceea ce priveşte cititul şi matematica la vârsta de 15 ani. Copiii din Bulgaria, România şi Chile se descurcă cel mai slab. Estonia, Irlanda şi Finlanda stau cel mai bine la acest capitol.

În majoritatea ţărilor, cel puţin 1 din 5 copii nu are încredere în abilităţile sale sociale de a-şi face noi prieteni. Încrederea cea mai scăzută în această privinţă se remarcă la copiii din Chile, Japonia şi Islanda.

În România, 85% dintre copiii cu vârsta de 15 ani au o satisfacţie de viaţă ridicată, ţara noastră situându-se pe locul 3, după Olanda şi Mexic. De asemenea, 83% dintre copiii cu vârsta de 15 ani din România îşi fac prieteni cu uşurinţă, cel mai ridicat procent în rândul ţărilor incluse în raport.

În majoritatea ţărilor, mai puţin de patru cincimi dintre copii se declară mulţumiţi de propria viaţă. Turcia înregistrează cea mai mică rată a satisfacţiei în viaţă, şi anume 53%, fiind urmată de Japonia şi Regatul Unit.

Copiii care au parte de susţinerea familiei în mai mică măsură şi cei care sunt victime ale bullying-ului au o sănătate mintală mult mai fragilă.

Lituania raportează cea mai ridicată rată a suicidului în rândul adolescenţilor – una dintre principalele cauze de deces în cazul adolescenţilor din ţările bogate cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, urmată de Noua Zeelandă şi Estonia.

De asemenea, 67% dintre copiii români spun că sunt implicaţi în luarea deciziilor acasă (cel mai mare procent în rândul ţărilor incluse în studiu) şi 56% participă la luarea deciziilor la şcoală.