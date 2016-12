Elevii din Culciu Mare şi cei din Rus, Maramureş, au realizat o expoziţie de icoane pe sticlă pe tema sărbătorilor de iarnă

Ca o încununare a activităţii desfăşurate în primul semestru al anului şcolar, elevii Şcolii Gimnaziale Culciu Mare au participat la un concert de colinde în localitatea Rus din judeţul Maramureş.



Evenimentul găzduit de maramureşeni a culminat cu expoziţia de icoane pe sticlă pictate de membrii cercului de pictură de la cele două şcoli prietene, cea din Culciu Mare şi cea din Rus.

Cercul de pictură pe sticlă de la Şcoala Gimnazială Culciu Mare a luat naştere în urmă cu nouă ani. Se adresează elevilor de gimnaziu, iar cursanţii petrec împreună cu profesorul coordonator Monica Toth Codreanu câte trei ore pe săptămână. Se cuvine să îi amintim pe micii şi talentaţii iconari< Dustinta Jenifer, Sava Anabela, Toth Codreanu Cristian, Uveges Tifany, Zevedei Rebeca – din clasa a V-a, Chilinţan Simina, Cozma Evelina, Libinciuc Denisa, Sava Violin, Stan Anamaria, Uveges Cristen – din clasa a VI-a, Blaga Alexandra, Fagi Narcisa, Firtye Alexandra, Libinciuc Vlad, Mureşan Adriana, Paul Ricardo, Vidican Ligia – din clasa a VII-a şi Imre Denisa, Safrany Anabella, Sava Cristina, Sava Roxana, Pop Nataşa din clasa a VIII-a.

Între cele două instituţii de învăţământ este o prietenie veche, elevii şcolii din Culciu Mare având o serie de activităţi în parteneriat cu colegii lor din Rus, Maramureş. Zilele trecute, în cadrul proiectului „Dăruind vei dobândi”, elevii instituţiilor partenere s-au întâlnit în Maramureş pentru expoziţia de icoane pe tema sfintelor sărbători de iarnă< Sf. Ap. Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, Naşterea Domnului sau Botezul Domnului. Expoziţia a fost urmată de un minunat spactacol de colinde oferit de 13 grupuri de colindători din comuna Dumbrăviţa şi localităţi învecinate. Grupul de colindători din Culciu a fost pregătit de profesoara de limba română Anca Prunilă. La Rus, elevii cercului de pictură îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea profesoarei David Nadia, care îi are ca parteneri în proiect pe preotul Vasile Tarţa – paroh în Rus şi pe profesoara de religie Lidia Tarţa. Toti participanţii la concertul “Astă seară, spre asfinţit” au fost răsplătiţi cu colăcei si mere, iar elevii au găsit sub bradul împodobit şi cadouri lăsate de Moş Crăciun.