Elevii de clasa a 6-a ar putea veni la şcoală pentru a fi evaluaţi

Sorin Cîmpeanu îşi doreşte ca elevii de clasa a VI-a să vină fizic la şcoală pentru a fi evaluaţi.

Ministrul Educaţiei a avut o intervenţie telefonică la Antena 3, unde a vorbit despre importanţa evaluării elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Acesta îşi doreşte ca elevii din gimnaziu să vină fizic la şcoală pentru a fi testaţi, la fel ca şcolarii din generală:

“Avem o problemă. Sunt foarte importante simulările, dar şi evaluările la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a. Elevii de clasa a II-a şi a IV-a pot veni la şcoală, însă elevii de clasa a VI-a au nevoie de o aprobare prin acest ordin comun, pentru a putea veni la şcoală şi a face acele evaluări ca să ştim în ce stadiu ne aflăm după un an de educaţie online. Nu am luat o decizie comună.

Nu avem încă un numitor comun pe lucrurile acestea importante: învăţământ special, simulări, evaluări naţionale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a“, a precizat Sorin Cîmpeanu.