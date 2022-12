Elevii CN Mihai Eminescu Satu Mare au participat la Hour of Code – cel mai mare eveniment de învăţare din istorie

Sub îndrumarea profesorilor de informatică, elevii Colegiului Naţional Mihai Eminescu Satu Mare au avut oportunitatea de a învăţa în atelierul de programare al „celui mai de amploare eveniment IT din lume” – aşa cum a fost numit Hour of Code, încă din 2014, când România s-a alăturat acestei mişcări. La eveniment au participat milioane de elevi şi profesori din peste 180 de ţări.

Hour of Code este un eveniment internaţional care îşi propune atragerea tinerei generaţii şi nu numai în domeniul IT.

În perioada 5-11decembrie, 2022, participanţii la eveniment au avut ocazia de a se iniţia în tainele programării, prin intermediul unor jocuri rezolvate prin linii de cod, obţinând la finalul orei de programare un certificat Hour of Code.

Hour of Code reprezintă un instrument de învăţare adaptat secolului XXI, devenind o metodă didactică de actualitate. Participanţii au învăţat că tehnologia computerelor este distractivă şi creativă, că este accesibilă la orice vârstă, tuturor elevilor, indiferent de provenienţă, ne-a informat profesoara de informatică Nicoleta Şandor.