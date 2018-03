Elevi şi profesori ai Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, implicaţi în două proiecte Erasmus+

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Satu Mare este implicat în două proiecte internaţionale Erasmus+, desfăşurate în perioada 2016 – 2018. Cele două proiecte sunt intitulate “The Pursuit of Happiness” şi “Cook Healthy, Eat Healthy, Live Healthy”, ambele finanţate din fonduri europene.

La activităţile proiectului participă atât elevi, cât şi profesori din ţările partnere; astfel, în cadrul proiectului cu tema stilul de viaţă sănătos, Turcia, România, Portugalia, Italia şi Polonia desfăşoară activităţi în comun, iar în proiectul “În căutarea fericirii”, partenerii provin din Turcia, Olanda, România şi Germania.

Tema fericirii

Ideea de baza a proiectului “The Pursuit of Happiess” este fericirea şi găsirea satisfacţiei elevilor in viaţa şcolară şi în cea de zi cu zi. Conceptul de bază este ca elevii să frecventeze şcoala cu plăcere, să aibă mai multă încredere în sine şi să pună bazele unui viitor mai sigur în ceea ce priveşte cariera lor. Prin urmare, activităţile proiectului vizează înlăturarea abandonului şcolar timpuriu.

Atingerea acestor obiective are la bază o metodă pedagogică germană. Deoarece tema “Fericirea” a devenit o materie de studiu în anumite ţări europene (Germania, Austria şi Marea Britanie), experţi ai Universităţii din Schwabisch Gmund Germania, ai cărei studenţi îşi efectuează stagiul de practică la liceul partener german, cooperează la anumite activităţi ale proiectului.

Activităţi prevăzute în proiect

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului, la care vor conlucra elevii îndrumaţi de profesorii din echipele de proiect sunt: chestionare, portofoliul fericirii, ateliere de lucru, activităţi de voluntariat şi activităţi ecologice, calendarul fericirii, filmuleţe pe tema fericirii, ghidul fericirii, respectiv fiecare şcoală se va bucura de expoziţia intitulată “Camera Fericirii”, care cuprinde materialele confecţionate şi pregătite de elevi, atât pe plan local, cât şi pe plan internaţional.

În paralel, tot în anii şcolari 2016-2017 şi 2017-2018, liceul sătmărean implementează activităţile din cadrul proiectului “Cook Healthy, Eat Healthy, Live Healthy”. Astfel, pregătirea unui filmuleţ despre ţara, oraşul şi Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Satu Mare, colţul Erasmus+ al proiectului, întocmirea şi aplicarea chestionarelor aferente temei proiectului, carte de bucate internaţională, întocmită pe baza alimentelor sănătoase, broşura internaţională, cuprinzând cauzele şi efectele obezităţii timpurii, cu soluţii tangibile de aplicare elevilor, campanie de promovare a mâncărurilor sănătoase, activităţi sportive de interior şi de exterior, pregătirea de către elevii fiecarei ţări a unui meniu care va fi degustat de parteneri, organizarea unei seri festive cu mâncare, dans şi cântece tradiţionale zonei fiecărui partener, participarea la ateliere de lucru sunt parte a activităţilor desfăşurate în proiect.

Vizitele culturale au o importanţă aparte în cadrul ambelor proiecte pentru a cunoaşte cât mai bine frumuseţile ţărilor partenere.

În Pluderhausen, Germania

Luna martie poate fi numită luna mobilităţilor în cadrul activităţilor desfăşurate pe plan internaţional de elevii şi profesorii liceului sătmărean.

Atfel, în perioada 3-9 martie, doi profesori (coordonator proiect – Pop Olivia, directoare adjunctă şi Kovacs Izabella, profesoară) au însoţit un grup alcătuit din şapte elevi (Mak Jenifer – clasa a IX-a, Reizer Razmond – clasa a IX-a, Cizmar Iulian – clasa a X-a, Berdar Alexandra – clasa a X-a, Taloş Teodora – clasa a IX-a, Herman Reiner – clasa a XII-a şi Şchipîrlan Virgil – clasa a XII-a), la mobilitatea din Pluderhausen, Germania.

În prima zi am fost primiţi de directorul şcolii partenere din Pluderhausen, unde elevii au prezentat şcoala şi regiunea noastră prin prezentări pregătite de ei. Activităţile au fost atractive pentru elevi, ei lucrând împreună la expoziţia intitulată “Camera Fericirii”, au participat la activităţi sportive de interior şi exterior, au gătit mâncare tradiţională. Echipa liceului sătmărean a pregătit 100 de sarmale apetisante, sortiment care a avut un foarte mare succes în rândul partenerilor. Nici prepararea dulciurilor nu a lipsit, elevii pregătind deserturi delicioase care au avut la bază ciocolata.

Grupul a participat şi la vizite culturale, astfel s-a vizitat centrul Stuttgart-ului, Muzeul Mercedes, Muzeul de Artă din Stuttgart, orăşelul Schondorf, unde a admirat casele tradiţionale din lemn. Sătmărenii s-au întors acasă cu multe amintiri plăcute, aceasta fiind ultima întâlnire din cadrul proiectului “The Pursuit of Happiness”.

În Polonia

În perioada 18-24 martie, Polonia a găzduit întâlnirea țărilor partenere din proiectul ”Cook Healthy – Eat Healthy – Live Healthy”, și anume: România, Italia, Turcia, Portugalia și Polonia. Un grup format din doi profesori: Șimon Daniela, directoare și Petric Ianina, împreună cu șase elevi ai liceului au vizitat Şcoala din Ryglice, Polonia. Elevii implicaţi în mobilitate sunt: Mak Jenifer – clasa a IX-a, Reizer Razmond – clasa a IX-a, Cizmar Iulian – clasa a X-a, Berdar Alexandra – clasa a X-a, Herman Reiner – clasa a XII-a şi Şchipîrlan Virgil – clasa a XII-a. În cadrul acestui proiect, elevii din cele cinci țări au lucrat împreună pentru a înțelege importanța unei alimentații sănătoase, pentru a trăi sănătos. Astfel că elevii au desfășurat mai multe ateliere de lucru, au elaborat prezentări powerpoint, au dezbătut şi au discutat această temă cu un psiholog, au creat postere, afișe, au completat chestionare pentru a-și verifica însușirile dobândite.

Pentru a cunoaște mai multe din cultura țării gazdă, în cadrul proiectului, s-au organizat două excursii în care participanţii au avut ocazia să vedem frumusețile Poloniei și să cunoaștem mai multe informații despre tradițiile, obiceiurile și istoria acestei țări. Au vizitat localităţile Tarnow (Muzeul de Istorie și Catedrala), Wadowice (Casa Memorială a Papei Paul al II-lea), Cracovia (centrul istoric al orașului), Zakopane (frumusețile naturii la 2.000 m altitudine).

Limba de comunicare în proiecte a fost limba engleză, asfel că elevii au avut șansa de a exersa și de a-și îmbunătăți comunicarea în limba engleză. În ansamblu, a fost o experiență plină de învăţăminte pentru toți participanții.

În cadrul acestui proiect, următoarea vizită se va desfăşura în Italia, Sicilia, Modica, unde vor participa doi elevi, însoţiţi de doi profesori.

Informaţiile ne-au fost comunicate de Olivia Pop, directoare adjunctă şi coordonatoare de proiect.