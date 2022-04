Elevi premiaţi la Concursul de reportaje „Iosif Ţiproc”

Galeria de Arte a Centrului de Creaţie a găzduit vineri, 8 aprilie, cea de-a noua ediţie a Galei de Premiere a Concursului de reportaje „Iosif Ţiproc”. A fost şi momentul oportun pentru lansarea celei de-a doua ediţii a volumului „Conace, oameni, destine”, semnat de fostul gazetar Iosif Ţiproc, trecut la cele veşnice mult prea devreme.

Concursul are menirea de a promova noile talente şi valori care există în rândul elevilor de gimnaziu, clasele VII-VIII, a elevilor de liceu, precum şi a studenţilor sătmăreni, fapt care este vizibil cu ochiul liber la fiecare ediţie.

Gala de Premiere a celei de-a a IX-a ediţii a Concursului de reportaje ,,Iosif Ţiproc” a adus multă bucurie următorilor elevi: Băltăţescu Carina Alexandra, clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” a luat Marele Premiu; Suciu Cristina, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic Tăşnad – premiul I; Silaghi Alexia Ştefania Gabriela, clasa a X-a, Colegiul Naţional “Doamna Stanca” – premiul I; Pugner Donca Verona, clasa a VIII-a, Şcoala Gimanzială „Grigore Moisil” – premiul II; Şuteu Alexandra, clasa a XII-a, Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoş” – premiul II; Şerban Cyntia, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” – premiul III; Jones Clifford Mihnea, clasa a VIII-a, Şcoala Gimanzială ,,Grigore Moisil” – premiul III; Rojea Hristina, clasa a X a, Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoş” – premiu special; Lucuţ Mariana, clasa a VII-a, Liceul tehnologic ,,Anghel Saligny” Turţ – premiu special; Conioşi Adrian, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic Tarna Mare – premiu special. Trebuie menţionat faptul că premiul familiei Ţiproc a ajuns la Adrian Feher, elev în clasa a XI-a, la Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca”.

Despre viaţa şi activitatea fostului ziarist şi scriitor Iosif Tiproc au vorbit Dorel Cosma – preşedintele Uniunii Mondiale de Folclor, Manuela Breban – fiica regretatului gazetar, Zamfir Danciu – directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Satu Mare, poeta Florina Juncu, Robert Laszlo – managerul instituţiei organizatoare, Felician Pop – preşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Nord – Vest, Loredana Ştirbu – preşedinta Cenaclului „Cronograf”.



“Este o plăcere pentru mine să vă văd şi să vă întâlnesc în persoană. Am citit lucrările voastre. Unele m-au impresionat. Au arătat creativitate si mai ales interes pentru ceea ce înseamnă scris. Pentru că, după cum vedeţi, suntem încă puţini. De aceea, Felician s-a gândit, încă de anul viitor, să trecem la un alt nivel, să fie un concurs naţional.

Poate lumea nu ştie, dar pentru a organiza un eveniment de o oarecare anvregură, necesită destul de multă muncă. Şi îi avem pe colegii mei. Vedeţi că ne-am împărţit în două. Se întâmplă că, de foarte multe ori, să avem câte două evenimente pe zi. Şi fiind puţini, că noi suntem o unitate mică, ne împărţim şi reuşim să ducem la bun sfârşit toate manifestările noastre. Avem manifestări şi de mare anvergură, unde toată instituţia este implicată, dar eu cred că e important să facem manifestări. Am stat doi ani în pandemie, am fost izolaţi. Eu şi colegii mei nu ne-am putut întâlni. A fost groaznic. De aceea, mă bucur că aţi venit”, a precizat Loredana Stirbu, preşedintele cenaclului Cronograf şi organizator al evenimentului.

Aceasta a evocat personalitatea regretatului jurnalist Iosif Tiproc. Faptul că îi placea să călătorească, să fie împreună cu oamenii despre care scria reportaje, l-a impulsionat să bată toate drumurile şi cărările din judeţ, astfel încât să scoată mai multe volume de excepţie.

Unul dintre acestea este „Conace, oameni, destine”, carte care a fost lansată ieri, deoarece familia regretatului gazetar s-a îngrijit de apariţia celei de-a doua ediţii. Tânărul folkist sătmărean Adrian Lupescu a fost cel care a asigurat, şi de această dată, momentele artistice mult aşteptate de întregul public.

Evenimentul cultural a fost posibil prin concursul şi implicarea următoarelor instituţii: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Asociaţia Scriitorilor de Nord- Vest şi Cenaclul Cronograf.