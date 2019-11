Elevi de-a şasea de la Avram Iancu au fost preţ de o zi “ghid” în judeţul lor

Zilele trecute, Şcoala Gimnazială Avram Iancu din Satu Mare a organizat o activitate în cadrul unui proiect mai amplu pe care îl implementează în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Casa Corpului Didactic.

Este vorba despre proiectul “Sunt inimă din inima neamului meu”, proiect cu titlu sugestiv inspirat din creaţia lui George Coşbuc, poezia “Poetul”: “Sunt suflet în sufletul neamului meu/ Şi-i cânt bucuria şi-amarul (…) Sunt inimă-n inima neamului meu/ Şi-i cânt şi iubirea, şi ura…”. Cei implicaţi în proiect, cadre didactice şi elevi, au un obiectiv comun, şi anume să contribuie prin diverse instrumente la promovarea valorilor tradiţionale.

Prin diferite activităţi în care sunt implicaţi, copiii descoperă lucruri neştiute, descoperă fapte şi oameni care au contribuit la scrierea unor file de istorie.

Miercuri, 30 octombrie 2019, biblioteca unităţii şcolare a găzduit o activitate pe care profesorii au ales să o numească “Sunt ghid în oraşul meu”. Sub atenta îndrumare a profesoarei Nicoleta Câmpian, cu participarea directoarei instituţiei de învăţământ, profesoara Cătălina Satmari, şi a bibliotecarei Florica Grad, elevii claselor a VI-a B şi C au prezentat în faţa colegilor lucrări în cadrul cărora au abordat diverse teme pentru a promova valorile cultural-istorice ale judeţului nostru şi ale municipiului reşedinţă de judeţ.

În limbajul specific vârstei lor şi prin ochii lor, au prins viaţă monumente de patrimoniu, obiective turistice, zone şi centre de agrement. Unii participanţi au ales să contureze portrete ale legendelor locurilor, ale personalităţilor marcante. Cele mai interesante şi bine realizate lucrări ale elevilor de-a şasea au fost premiate.